Palpite Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League - 8/5/24

Válido pela partida de volta das semifinais, a equipe espanhola do Real Madrid recebe os alemães do Bayern de Munique.

O duelo está programado para acontecer no dia 8 de maio (quarta-feira), no icônico Santiago Bernabéu, em Madri. Confira a seguir a análise de nossa equipe editorial com as principais dicas de apostas para este confronto que definirá o segundo finalista.

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.55 na Betano Time para se classificar Real Madrid 1.47 na Betano Jogador a marcar Rodrygo a qualquer momento 3.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Tudo em aberto no Bernabéu

Esses dois times, de certa forma, realizam uma final antecipada, visto que dentre os quatro classificados para as semifinais, apresentaram o histórico mais robusto na Champions League.

No jogo de ida, realizado em Munique, as duas equipes realizaram um confronto agitado, no qual ambos os times marcaram gols: 2 a 2.

Ainda, nos últimos quatro jogos da Champions que o Real Madrid esteve envolvido, ambos os times foram às redes. Esse padrão pode ser novamente apresentado neste duelo decisivo.

Palpite 1 - Real Madrid x Bayern de Munique - Sim para ambos marcam: 1.55 na Betano.

Real Madrid tem a tradição e o fator casa como aliados

O time 14 vezes campeão vai a campo embalado não apenas pelos bons jogos realizados nesta temporada, mas também pela mística de ser o maior vencedor deste torneio.

Embora enfrente um adversário de peso, o Madrid tem tido resultados mais empolgantes que o Bayern. Afinal, acabam de conquistar a LaLiga, enquanto o time alemão não conquistou nenhum troféu nesta temporada.

Outro ponto que indica uma provável classificação para os mandantes é que atuando em casa nesta edição da Champions, o Real Madrid empatou duas vezes e venceu em outras três oportunidades.

Palpite 2 - Real Madrid x Bayern de Munique - Real Madrid se classifica: 1.47 na Betano.

Rodrygo vem sendo decisivo

Provavelmente, os holofotes do confronto devem ser concentrados em Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, e Vinicius Junior, atleta decisivo no primeiro confronto.

Porém, quem pode de fato brilhar neste duelo é o brasileiro Rodrygo. O atleta já soma cinco gols na Champions League e é o jogador com mais gols do Real Madrid nesta edição do torneio continental.

Sendo assim, imaginando que os madrilenhos tenham as iniciativas ofensivas do jogo, visto que precisam vencer e que estarão atuando em casa, pode ser que o 'Rayo' tenha oportunidades de mandar a bola para o fundo das redes.

Palpite 3 - Real Madrid x Bayern de Munique - Rodrygo marca a qualquer momento: 3.10 na Betano.