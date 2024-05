Palpite PSG x Borussia Dortmund - Champions League - 7/5/24

Válido pela partida de volta das semifinais, a equipe francesa do Paris Saint-Germain recebe os alemães do Borussia Dortmund.

O duelo está programado para acontecer no dia 7 de maio (terça-feira), no Parc des Princes, em Paris. Confira a seguir a análise de nossa equipe editorial com as principais dicas de apostas para este confronto que definirá o primeiro finalista.

Aposta Palpite Odd Resultado Paris Saint-Germain 1.50 na Betano Time para se classificar Paris Saint-Germain 1.60 na Betano Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.53 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Vale vaga na grande final

As duas equipes têm motivos especiais para quererem alcançar o título. S primeira conquista da equipe francesa tendo Mbappé como astro, ou o último título de Reus vestindo a camisa aurinegra.

Contudo, segundo projeções, o confronto indica um favoritismo para o Paris Saint-Germain, aparecendo, inclusive, com 63% de chances de alcançar um triunfo neste duelo.

Sendo assim, contando com jogadores altamente decisivos em seu elenco e tendo no banco um treinador que já venceu essa competição, o Paris, em casa, surge como provável vitorioso neste confronto.

Palpite 1 - PSG x Borussia Dortmund - PSG vence: 1.50 na Betano.

O fator casa pode ser determinante

Com a possibilidade de atuar com o mando de campo e o apoio de seus torcedores, o Paris Saint-Germain deve impor um forte ritmo na busca pela classificação para a grande final.

Por mais que esteja jogando com a vantagem de um gol, por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, a equipe alemã pode encontrar dificuldades para segurar esse saldo.

Nas quartas de final, vale lembrar, o PSG havia perdido o primeiro jogo por 3 a 2 para o Barcelona, mas conseguiu bravamente reverter essa situação, goleando os adversários na volta por 4 a 1.

Palpite 2 - PSG x Borussia Dortmund - PSG se classifica: 1.60 na Betano.

Mbappé está na disputa pela artilharia

Ainda que tenha tido uma atuação apagada no primeiro jogo, realizado em Dortmund, a jovem estrela francesa continua sendo a grande esperança de gols do PSG.

Com oito gols marcados na competição, Kylian Mbappé está empatado com Harry Kane (Bayern de Munique) na artilharia geral da Champions 2023/24.

Outro ponto importante para ser observado é que, nesta temporada, o jogador entrou no top 10 dos maiores artilheiros da história da principal competição europeia, com 48 gols marcados.

Palpite 3 - PSG x Borussia Dortmund - Mbappé marca a qualquer momento: 1.53 na Betano.