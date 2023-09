Palpite Palmeiras x Goiás - Campeonato Brasileiro - 15/9/23

Saiba os palpites para apostar no jogo Palmeiras x Goiás, no Brasileirão. Veja odds e panorama da partida.

Sem perder há mais de dois meses no Brasileirão, o Goiás encara provavelmente o seu maior desafio neste período, viajando até São Paulo com encontro marcado com o Palmeiras no Allianz Parque.

O Verdão vem de um dérbi sem gols contra o Corinthians, no qual desperdiçou a chance de diminuir por mais dois pontos a diferença para o Botafogo, que também em um clássico, acabou derrotado pelo Flamengo na última rodada.

Aposta Palpite Odd Time não marcar gols Goiás para não marcar gols 1.70 na Betano Resultado Vitória do Palmeiras no primeiro tempo 1.82 na Betano Jogador marcar gols Artur marcar a qualquer momento 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Esmeraldino provoca poucos incômodos ofensivamente

Apenas duas equipes possuem menos gols do que os 20 do Goiás neste Brasileirão. A equipe goiana, mesmo nesta sequência atual sem derrotas, não encontra o fundo das redes com uma boa frequência.

São dez jogos consecutivos em todas as competições sem que o Goiás marque mais de uma vez em uma partida. No total, são apenas seis gols neste período.

O Palmeiras deve tornar esta tarefa do Goiás ainda mais complicada, já que a equipe paulista não sofreu um gol em quase um mês e meio.

Os oponentes do Verdão não marcaram nos últimos sete jogos da equipe de Abel Ferreira em todos os campeonatos.

Palpite 1 - Palmeiras x Goiás - Goiás para não marcar gols: 1.70 na Betano.

Duelo do primeiro turno foi desnivelado

Quando estes times se enfrentaram na Serrinha no primeiro turno, o Palmeiras não tomou conhecimento da equipe dona da casa e venceu com facilidade, enfiando um 5-0 no Esmeraldino.

O Palmeiras abriu o placar naquela ocasião com apenas 10 minutos da primeira etapa, e acabou com cinco jogadores diferentes marcando um gol cada.

No duelo em São Paulo na temporada passada, o Palmeiras venceu por 3-0, marcando dois na etapa inicial, com Mayke e Raphael Veiga

Palpite 2 - Palmeiras x Goiás - Vitória do Palmeiras no primeiro tempo: 1.82 na Betano.

Sem Dudu para o resto da temporada, papel de Artur ganha ainda mais importância

Como a maior contratação do Verdão nesta temporada, o ponta Artur teve de lidar com a pressão de já chegar jogando bem no seu ex-clube, e o atleta correspondeu.

Agora, sem Dudu, a importância de Artur neste elenco aumenta.

No primeiro confronto entre Palmeiras e Goiás neste Brasileirão, Artur deixou o seu, em um de dez gols que possui nesta temporada.

Palpite 3 - Palmeiras x Goiás - Artur marcar a qualquer momento: 3.00 na Betano.