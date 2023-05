Palpite: Odds para o Vencedor da Europa League 2022-23

Confira as melhores e mais recentes palpites e odds para o vencedor da Europa League 2023.

O palco da grande final do torneio será a Puskás Arena, em Budapeste, que recebe esta quarta-feira, 31 de maio, pelas 21h30 de Brasília, Sevilla e Roma para a 52ª edição do torneio.

De um lado temos o time espanhol, recordista de títulos da Europa League, tendo vencido todas as seis finais anteriores que disputou.

Do outro lado temos a Roma, cujo único troféu europeu é a Europe Conference League, que conquistou em 2012-22, ano inaugural do torneio da Uefa.

A Goal reúne as últimas odds para o vencedor da edição de 2022-23 desta competição.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Espanhóis querem 7º troféu

O Sevilla é recordista indiscutível da Europa League, tendo conquistado o título em todas as seis ocasiões em que chegou à final (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020).

Talvez por isso, é favorito a levantar o troféu uma vez mais, ainda que as cotações estejam bem aproximadas e indiquem decisão no tempo regulamentar, sem necessidade de prorrogação, nem pênaltis.

Devido à forma e tática das equipes, o resultado não deve ser tão fácil. Então, a Goal recomenda a aposta em menos de 2.5 gols na partida.

Mourinho – rei das finais europeias

Enquanto técnico principal, o português já chegou em cinco ocasiões a finais europeias e venceu todas, com quatro times diferentes, no espaço de duas décadas.

Ao comando do Porto, ele conquistou a então denominada Copa Uefa (agora Europa League) em 2003 e no ano seguinte venceu sua primeira Champions League.

Em 2010, voltou a conquistar o maior troféu europeu de clubes com a Inter de Milão, antes de guiar o Manchester United ao sucesso na Europa League.

No ano passado, já com a Roma, ele venceu a Conference League e se tornou o único treinador a ter conquistado as três competições europeias.

Momento atual

O Sevilla chegou a ocupara zona de rebaixamento da La Liga, mas se recuperou com a chegada do técnico José Luis Mendilibar em fevereiro e ocupa agora a 11ª posição do campeonato espanhol, a uma rodada do final.

A Roma está melhor, 6ª colocada na Serie A italiana, e já garantiu vaga nas competições europeias do próximo ano, ainda que a decisão se fica na Liga Europa ou se vai disputar a Conference League só vá ser conhecida este domingo.

Na rodada anterior, os dois times perderam por 2-1. O Sevilla em casa, contra o Real Madrid e a Roma como visitante, frente à Fiorentina.

Vale notar que os dois times se encontraram apenas uma vez anteriormente, nas oitavas de final desta mesma competição europeia, em 2019-20, com vitória dos Rojiblancos por 2-0.