Palpite Newcastle x Tottenham - Copa da Liga Inglesa - 29/10/2025

Nosso especialista em apostas prevê mais uma partida emocionante entre essas duas equipes, com os anfitriões garantindo uma vitória apertada.

Melhores palpites para Newcastle x Tottenham:

Mais/menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano ;

; 1x2: Newcastle, com odds de 1.72 na Betano ;

; Artilheiro a qualquer momento: Nick Woltemade, com odds de 2.30 na Betano.

Palpite de placar: Newcastle 3-2 Tottenham.

Nossa análise: momento das equipes

Os atuais campeões da Carabao Cup enfrentam seu teste mais difícil de defesa esta semana ao receberem o Tottenham. Este jogo promete ser emocionante para todos, especialmente para os torcedores neutros.

Os Magpies têm lidado bem com o desafio de competir em vários torneios até agora. No último fim de semana, mostraram sua determinação ao vencer o Fulham em casa, graças a um gol de Bruno Guimarães no 90º minuto.

Vale destacar que os Geordies estão na Liga dos Campeões nesta temporada. Eles demonstraram sua capacidade de competir com a elite europeia, vencendo o Benfica e José Mourinho por 3-0 na semana passada. Os campeões estarão prontos para enfrentar os Spurs.

Até agora, o Tottenham teve uma campanha inconsistente. No entanto, seu excelente desempenho fora de casa foi destacado por uma impressionante vitória de 3-0 contra o Everton no domingo.

O resultado os colocou na terceira posição, apenas cinco pontos atrás dos seus vizinhos, Arsenal.

No entanto, os fãs dos Spurs esperam mais um troféu, já que Ange Postecoglou os levou ao título da Liga Europa na temporada passada.

A Copa da Liga é uma oportunidade realista para os Lilywhites conquistarem troféus consecutivos.

Prováveis escalações para Newcastle x Tottenham

Newcastle: Ramsdale, Krafth, Thiaw, Botman, Burn, Joelinton, Bruno Guimarães, Miley, Elanga, Gordon, Woltemade;

Tottenham: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Johnson, Kudus, Tel.

Gols são quase garantidos

Este confronto tende a ter muitos gols. Os Spurs são os artilheiros conjuntos da Premier League com 17 gols, ao lado do Chelsea. Fora de casa, marcaram 12 gols em cinco jogos.

Enquanto isso, o Newcastle tem uma média de um gol por partida na liga, mas tem sido mais fluente nesta competição.

Os Magpies marcaram quatro gols contra o Bradford City na rodada anterior, assim como fizeram fora de casa contra os campeões belgas Union Saint-Gilloise.

Cada um dos seus últimos três jogos contou com mais de dois gols. Apenas três dos seus últimos 10 jogos produziram menos de três gols. Quatro dos últimos cinco jogos dos Spurs viram a contagem de gols exceder dois.

Além disso, cada um dos últimos nove confrontos diretos competitivos entre os clubes produziu mais de dois gols. O último confronto direto a terminar com menos de três gols foi em 2020.

Palpite 1 para Newcastle x Tottenham: Mais/menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Domínio recente dos anfitriões

St James’ Park é um ambiente hostil para qualquer clube visitante. Apesar da boa forma geral do Tottenham, visitar Tyneside não tem trazido alegria para eles.

Cada um dos últimos três encontros entre os homens de Eddie Howe e os Lilywhites terminou com vitória para os anfitriões.

Deve-se notar que o Tottenham estará sem vários jogadores do time titular, incluindo Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Destiny Udogie.

Com essa longa lista de jogadores cruciais fora, a equipe de Howe pode garantir uma vitória apertada aqui e proteger seu status como atuais campeões da Copa da Liga.

As únicas derrotas em casa do Newcastle nesta temporada foram contra Liverpool, Barcelona e Arsenal.

Tendo vencido os Spurs duas vezes na temporada passada, o time da casa provavelmente avançará para a próxima fase na quarta-feira.

Palpite 2 para Newcastle x Tottenham: 1x2: Newcastle, com odds de 1.72 na Betano.

A vantagem da altura de Woltemade

Enquanto muitos jogadores podem marcar na tarde de quarta-feira, um jogador em particular é muito provável de encontrar a rede.

Nick Woltemade começou sua trajetória no Newcastle de maneira espetacular. O atacante alemão está em uma sequência de cinco gols em oito partidas por clube e seleção.

A altura de Woltemade pode ser um fator neste confronto, especialmente durante as jogadas de bola parada. Em todas as suas partidas nesta temporada, os Spurs perderam 172 duelos aéreos em comparação com os 148 que venceram.

A altura do atacante será uma grande vantagem para ele contra uma defesa sem seu capitão, tornando-o um forte candidato a marcar.