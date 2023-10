Palpite Milan x Juventus - Campeonato Italiano - 22/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Milan x Juventus, na Série A (Campeonato Italiano).

Protagonizando o grande duelo desta nona rodada da Serie A, estes dois gigantes do futebol italiano se enfrentam no San Siro, separados por quatro pontos na tabela.

O Milan assumiu a liderança com tropeço da Inter de Milão na última rodada, e quer a manutenção desta posição, com rivais bem próximos na classificação.

Os especialistas em apostas da Goal selecionaram as melhores odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance dupla) Empate ou Juventus 1.65 na Betano Total de chutes no alvo Dusan Vlahovic um ou mais 1.60 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Olivier Giroud 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Juventus tem melhor defesa da Serie A

Iniciando esta nona rodada com 17 pontos, quatro a menos do que o Milan, a Juventus tem o mérito de possuir a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas seis gols.

Não que o Milan esteja muito atrás, tendo sofrido oito gols, valendo lembrar que o Rossonero não contará com o seu goleiro titular, Mike Maignan, expulso na rodada passada.

As duas equipes não sofreram gols em suas últimas três partidas, e nos últimos três confrontos entre Rossonero e La Vecchia Signora em San Siro, cada lado teve uma vitória, além de um empate.

Neste embate de duas equipes no topo da tabela, a expectativa é de equilíbrio em Milão.

Palpite 1 - Milan x Juventus - (Chance dupla) Empate ou Juventus: 1.65 na Betano.

Vlahovic descansou na última Data Fifa

O atacante sérvio vem lidando com alguns problemas físicos neste início de temporada, inclusive ausente do time titular, ocasionalmente.

Para se recuperar melhor, Vlahovic acabou optando por não se juntar a sua seleção na última Data Fifa, e deve estar disponível para o clássico com o Milan neste final de semana.

Vlahovic acertou a meta adversária em quatro dos cinco jogos em que atuou como titular nesta temporada.

O centroavante da Juve inclusive marcou duas vezes no triunfo por 3-1, diante da Lazio, no que foi, até o momento, o grande jogo de sua equipe nesta temporada.

Palpite 2 - Milan x Juventus - Dusan Vlahovic pelo menos um chute no alvo: 1.60 na Betano.

Veterano francês ainda entrega em alto nível

Olivier Giroud não seguiu o mesmo ritmo que impôs no início de temporada, marcando nas três primeiras rodadas com o Milan, mas o centroavante francês segue como o principal goleador do Rossonero na Serie A.

Giroud chamou a atenção por um caso inusitado na rodada passada. Com Maignan expulso e o Milan sem substituições, Giroud assumiu a posição de goleiro de forma emergencial.

O camisa 9 do Rossonero até acabou indo bem, inclusive fazendo uma defesa para garantir o triunfo do Milan por 1-0, contra o Genoa.

Mesmo sem marcar tanto quanto fazia no início de temporada, Giroud contribuiu diretamente para gols em três das últimas cinco rodadas da Serie A. Seja com gol ou assistência.

Palpite 3 - Milan x Juventus - Olivier Giroud marcar a qualquer momento: 3.00 na Betano.