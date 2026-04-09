Palpite LDU x Botafogo - Copa Libertadores - 21/08/2025

Nossos especialistas prevêm um duelo equilibrado entre LDU e Botafogo, com poucos gols e chances do Fogão no 1º tempo.

Melhores apostas para LDU x Botafogo

Menos 2,5 gols com odd 1.65 na Superbet

Mais 9,5 escanteios com odd 1.63 na Superbet

Botafogo ou empate no 1ºT com odd 1.36 na Superbet

Previsão de placar: LDU 0x1 Botafogo.

Nossa análise: momento das equipes

A LDU chega para este embate após empatar em 1x1 com o Manta, pela LigaPro do Equador. Com esse resultado, o clube acumula três jogos sem vencer, interrompendo a sequência de cinco vitórias consecutivas que vinha apresentando.

O Botafogo, por sua vez, foi derrotado pelo Palmeiras no domingo (17). Antes disso, o Alvinegro vinha de três triunfos seguidos, e a derrota diante do Verdão foi apenas a segunda em um período de dez partidas.

No jogo de ida, no Niltão, o Fogão garantiu a vantagem sobre a LDU com gol de Artur logo no primeiro minuto de bola rolando.

Agora, o Glorioso pode até empatar na altitude de Quito e mesmo assim garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores.

Prováveis escalações para LDU x Botafogo

LDU: Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Mina, Leonel Quiñónez, Cornejo, Gruezo, Villamil, Bryan Rodríguez, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.

Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Mina, Leonel Quiñónez, Cornejo, Gruezo, Villamil, Bryan Rodríguez, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Botafogo: John; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo (Marçal), Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Álvaro Montoro, Artur e Arthur Cabral (Joaquín Correa).

Poucos gols à vista

Os jogos recentes da LDU têm apresentado uma forte tendência a poucos gols, com quatro dos últimos seis confrontos registrando menos de 2,5 gols.

Esse padrão se manteve ao longo da campanha do clube na Libertadores, em que cinco dos sete duelos disputados tiveram menos de três gols. O mesmo comportamento é observado nos jogos do Botafogo: em dez partidas, nove terminaram abaixo de 2,5 gols.

Assim como a LDU, o Fogão também teve apenas dois jogos com mais de dois gols nesta edição da competição.

Esse histórico indica que, embora os ataques de ambas as equipes sejam moderados, suas defesas não mostram grandes vulnerabilidades.

Dessa forma, a tendência aponta para uma decisão marcada por poucos gols.

Palpite 1: Menos 2,5 gols com odd 1.65 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre LDU x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão para escanteios

Até o momento, nas suas participações na Libertadores deste ano, a LDU registrou quatro jogos com mais de 9,5 escanteios cobrados. Além disso, essa marca foi ultrapassada em dois dos últimos três confrontos da equipe equatoriana.

Por outro lado, o Botafogo teve três partidas na Libertadores com dez escanteios no total, mas, em todas elas, o alto número de cantos foi resultado principalmente das cobranças dos adversários.

Nos três últimos jogos do time brasileiro, a marca de mais de 9,5 escanteios foi atingida apenas uma vez.

Embora o Botafogo não apresente dados relevantes em relação a escanteios, o cenário do lado da LDU é diferente, o que indica que a odd sugerida tem boas chances de ser alcançada.

Palpite 2: Mais 9,5 escanteios com odd 1.63 na Superbet

Botafogo ou empate no 1ºT

O Botafogo chega para o confronto desta quinta-feira com um histórico recente interessante no início das partidas.

O Alvinegro saiu na frente em seis dos últimos oito jogos que disputou, mostrando eficiência e agressividade nos minutos iniciais.

Essa característica sugere que a equipe carioca tem capacidade de impor seu ritmo logo no primeiro tempo, pressionando a defesa adversária e criando oportunidades claras de gol.

Do outro lado, a LDU costuma jogar de forma compacta, mas precisará ter atenção máxima para não ser surpreendida nos minutos iniciais.

Com o ataque do Botafogo em boa fase, a probabilidade de a equipe abrir o placar ainda no primeiro tempo é considerável, tornando essa aposta uma opção interessante.