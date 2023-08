Palpite Japão x Suécia – Copa do Mundo Feminina – 11/8/23

Confira odds para o jogo entre Japão e Suécia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina.

A seleção nipônica e a sueca se enfrentam pelas quartas de final da competição nesta sexta-feira, às 04h30 de Brasília, no Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia).

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Japão e Suécia pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina.

Aposta Palpite Odd Vitória Japão vence 2.27 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.60 na Betano Jogadora marcar gols Hinata Miyazawa para marcar a qualquer hora 3.20 na na Betano

Japão é o favorito

As duas seleções estão fazendo campanhas muito positivas, com muitos gols, e sem perder qualquer duelo. No entanto, as nipônicas são o único time que ainda não perdeu nenhum confronto.

Com um ataque implacável, o Japão chega a este encontro como seleção favorita a cravar a passagem às semifinais.

Além disso, as comandadas de Futoshi Ikeda chegam mais descansadas do que as de Peter Gerhardsson, que tiveram que disputar a prorrogação e pênaltis para chegar a esta fase.

Palpite 1 - Japão x Suécia - Japão para vencer: 2.27 na Betano.

Poucos gols em jogo

Com 14 gols na competição até ao momento, o Japão é o time com mais sucesso ofensivo da Copa 2023, e chega nesta fase com 100% de aproveitamento.

Por sua vez, a Suécia marcou nove gols na fase de grupos e empatou a zero nas oitavas (0-0), precisando ir aos pênaltis para decidir a partida com os EUA, na qual a goleira Zecira Musovic brilhou.

Mesmo assim, não se esperam muitos gols nesta partida, onde se opõe duas defesas bem seguras que sofreram apenas um gol nas quatro partidas disputadas.

Considerando a importância do resultado final, a expectativa é de um jogo mais calculado e fechado.

Palpite 2 - Japão x Suécia - Menos de 2.5 gols: 1.50 na Betano.

Hinata Miyazawa deve marcar

Com cinco gols já marcados, além de uma assistência, a jogadora de 23 anos lidera isolada a lista de artilheiras desta Copa do Mundo Feminina.

No jogo das oitavas de final, a meia Hinata Miyazawa voltou a marcar. Com isso, fechou a vitória por 3 a 1 sobre a Noruega. A jogadora é favorita à conquista da Chuteira de Ouro da competição.

Palpite 3 - Japão x Suécia - Hinata Miyazawa para marcar a qualquer hora: 3.20 na Betano.