Palpite Japão x Brasil - Amistosos internacionais - 14/10/2025

Seleções fazem jogo interessante, com a equipe de Ancelotti empolgada após a goleada contra a Coreia do Sul.

Melhores palpites para Japão x Brasil:

Brasil vence, com odds de 1.48 na bet365;

Vinicius Júnior marca a qualquer momento, com odds de 2.30 na bet365;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 2.00 na bet365.

Em jogo duro, o Brasil deve vencer o Japão por 0 a 2.

Nossa análise: Momento das equipes

Japão e Brasil se enfrentam em amistoso internacional que promete testar o ritmo das duas seleções neste final de 2025.

O duelo, disputado em solo asiático, é mais uma oportunidade para as equipes ajustarem suas formações e darem rodagem aos elencos antes do calendário de 2026, que terá a Copa do Mundo como principal evento.

Enquanto os japoneses buscam consistência e um melhor equilíbrio defensivo, o Brasil tenta manter a confiança após uma grande atuação na última partida.

O Japão chega ao confronto após empatar em 2 a 2 com o Paraguai, em jogo que escancarou os problemas na marcação. Apesar de um ataque veloz e criativo, a equipe mostrou instabilidade defensiva, principalmente nas bolas aéreas.

O técnico Hajime Moriyasu tenta reorganizar o sistema, mas o desafio é grande diante de uma seleção tecnicamente superior.

Do outro lado, o Brasil vem de uma goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e mostrou sinais de evolução. A equipe de Carlo Ancelotti apresentou uma postura mais agressiva e envolvente, com destaque para Vinícius Júnior, que marcou e participou ativamente da construção das jogadas.

O clima é de confiança, e o elenco deve ser mesclado, mas ainda com nomes de peso no setor ofensivo.

Japão e Brasil já se enfrentaram em 13 oportunidades, com 11 vitórias brasileiras e dois empates. No último encontro, em um amistoso disputado em 2022, vitória do Brasil por 1 a 0.

Prováveis escalações de Japão e Brasil

Japão: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki, Junya Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Takumi Minamino, Koki Ogawa;

Brasil: Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Magalhães, Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

Superioridade brasileira deve prevalecer

O Brasil entra em campo como grande favorito diante do Japão, principalmente após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul.

A equipe comandada por Ancelotti vive excelente momento, com ataque veloz e entrosado, e deve ditar o ritmo mesmo fora de casa.

O Japão, que vem de empate por 2 a 2 contra o Paraguai, tem boa organização tática, mas costuma sofrer quando enfrenta adversários com alta intensidade ofensiva.

A Seleção Brasileira tem mais qualidade individual e poder de decisão, fatores que costumam fazer diferença em amistosos desse nível.

Mesmo que o Japão tente equilibrar a posse, o Brasil deve controlar as ações e criar as principais oportunidades de gol ao longo do confronto.

Palpite 1 para Japão x Brasil: Brasil vence, com odds de 1.48 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Japão x Brasil nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vinícius Júnior pode ser o destaque da partida

O momento de Vinícius Júnior na Seleção é dos melhores desde sua estreia. O atacante foi o nome do jogo contra a Coreia do Sul e chega com moral para encarar a defesa japonesa.

Seu estilo explosivo e imprevisível combina com a proposta ofensiva do técnico italiano, que privilegia transições rápidas e liberdade aos pontas.

O Japão, por sua vez, sofre contra atacantes que exploram bem os espaços entre os zagueiros, e deve ter dificuldades para conter as arrancadas de Vini.

Além disso, o jogador do Real Madrid tem finalizado com mais frequência e eficiência, aproveitando o bom momento da equipe.

Diante de um cenário favorável e um time que cria muitas chances, ele aparece como forte candidato a balançar as redes novamente.

Palpite 2 para Japão x Brasil: Vinícius Júnior marca, com odds de 2.30 na bet365.

Defesa brasileira deve neutralizar o ataque japonês

Apesar da qualidade ofensiva japonesa, o sistema defensivo do Brasil tem se mostrado sólido e bem ajustado.

A equipe cede poucas finalizações claras e mantém uma linha compacta, que dificulta infiltrações e jogadas de velocidade.

O Japão, que depende muito das jogadas pelos lados, pode encontrar problemas diante da marcação firme dos laterais brasileiros. Além disso, a posse de bola da Seleção tende a reduzir o tempo de ataque do adversário, tornando o jogo mais controlado.

A expectativa é de que o Brasil administre o resultado com segurança, sem sofrer muitos riscos. Assim, o mercado aparece como uma boa alternativa para quem aposta em uma vitória sólida e com controle das ações defensivas.