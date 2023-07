Palpite Itália x Argentina – Copa do Mundo Feminina – 24/7/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Itália e Argentina pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Nossos especialistas em apostas de futebol selecionaram três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Itália e Argentina na Copa do Mundo Feminina.

Aposta Palpite Odd Vitória Itália vencer 1.57 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2.5 gols 1.85 na bet365 Jogadora marcar gol Cristiana Girelli marcar a qualquer hora 2.10 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Histórico da Itália é melhor no Mundial

Ambas as seleções fazem sua quarta participação na competição. Apesar de nenhuma ter grandes sucessos para mostrar, o histórico é melhor para a Itália, que chegou duas vezes nas quartas de final.

Já a Argentina, não só nunca superou a fase de grupos do torneio, como nunca conseguiu cravar uma vitória. No total, a seleção soma sete derrotas e dois empates no total de suas participações.

Além disso, se considerarmos que a liga italiana de futebol feminino é forte e que Le Azzurre está bem organizada sob o comando de Milena Bertolini, a aposta na vitória das europeias é de baixo risco.

Palpite 1 - Itália x Argentina - Itália para vencer: 1.57 na bet365

Placar modesto é esperado

Depois de cinco derrotas consecutivas, a Itália recuperou nos últimos quatro jogos de preparação. O time venceu Coreia do Sul, Colômbia e Nova Zelândia e empatou com Marrocos. No processo, marcou cinco gols, mas sofreu apenas dois.

Sem perder há cinco encontros, a Argentina chega à Copa com moral, especialmente após ter marcado sete tentos no total dos últimos dois jogos e mantido seu gol inviolado.

Ainda assim, devido à importância deste jogo e à forte defesa italiana, a partida deve ser fechada e por isso não se espera um placar muito alargado.

Palpite 2 - Itália x Argentina - Menos de 2.5 gols: 1.85 na bet365

Estrela da Juventus deve marcar

Com 33 anos, Cristiana Girelli é o astro principal da seleção azzurra, tendo sido incluída no Hall da Fama do Futebol Italiano em 2022.

Ao serviço da Itália, a atacante já balançou as redes adversárias em 53 ocasiões, incluindo um hat-trick frente à Jamaica na fase de grupos da última edição da Copa do Mundo.

Além disso, a jogadora da Juventus foi a artilheira da fase de qualificação do time com oito gols. Por isso, é esperado que mantenha seu faro de gol nesta partida contra a Argentina.

Palpite 3 - Itália x Argentina - Cristiana Girelli para marcar a qualquer hora: 2.10 na bet365