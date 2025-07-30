Palpite Internacional x Fluminense - Copa do Brasil - 30/07/2025

Com o Flu buscando reagir e o Inter tentando manter a boa sequência, a disputa entre as equipes promete ser movimentada.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Internacional x Fluminense.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Time com mais escanteios Internacional 1.50 Ambas marcam SIM 2.05 Fluminense: total de cartões Menos 2,5 1.80

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/07, às 22h53.

Como chegam as equipes

O Fluminense vive um momento conturbado após a campanha brilhante no Mundial de Clubes. Desde o retorno da competição, o Tricolor das Laranjeiras não venceu nenhuma partida.

Foram quatro jogos pelo Brasileirão, todos com derrotas, que somadas ao revés diante do Chelsea, no Mundial, totalizam cinco derrotas consecutivas. A mais recente foi no domingo (27), quando a equipe foi superada por 3x1 pelo São Paulo.

Do outro lado, o Internacional atravessa uma fase mais estável, estando invicto há quatro partidas.

Curiosamente, uma das duas últimas derrotas do Colorado foi justamente contra o Fluminense, em pleno Beira-Rio: um 2x0 válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Time com mais escanteios

No duelo entre Internacional e Fluminense, a expectativa é de vantagem para o Colorado nas cobranças de escanteios.

Analisando os últimos seis jogos de cada equipe, o Inter cobrou 35 escanteios, contra apenas 25 do Tricolor carioca. Essa diferença reflete o estilo de jogo mais ofensivo e agudo do time gaúcho, que tem chegado mais à linha de fundo do que seu oponente desta quarta-feira.

No Campeonato Brasileiro, a tendência se confirma: o Internacional tem média de 5,8 escanteios por jogo, enquanto o Fluminense registra 4,5.

Com apoio da torcida e maior volume de jogo pelos lados, é provável que o Inter mantenha essa superioridade nos tiros de canto. Portanto, é possível que os donos da casa sejam os que mais cobrem escanteios da partida.

Palpite 1 - Time com Mais Escanteios (Internacional) com Odd 1.50 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols para ambas as equipes

Ambos os times chegam para o duelo com números muito parecidos, tanto no Brasileirão com 17 gols marcados e 20 sofridos cada, quanto em seus últimos oito jogos.

O Inter balançou as redes em seis dessas oito partidas e foi vazado em outras seis, com sete gols a favor e oito contra. Já o Flu marcou em quatro jogos, somando seis gols, e sofreu em seis, levando 11 gols no total.

Com defesas que vêm mostrando certa fragilidade e ataques que, mesmo sem grande brilho, têm conseguido marcar com alguma regularidade, o cenário aponta para uma boa probabilidade de ambos balançarem as redes no Beira-Rio.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 2.05 na EstrelaBet.

Cartões para o Fluminense

Neste embate, uma aposta interessante pode estar no mercado de cartões, especialmente do lado Tricolor.

Apesar de ser um time competitivo, o Fluminense tem mostrado disciplina em campo. Nos últimos dez jogos, a equipe recebeu 22 cartões, com 60% dessas partidas terminando com menos de 3 cartões para o Flu.

As exceções foram, em sua maioria, durante o Mundial de Clubes e, mais recentemente, no duelo contra o São Paulo, quando o time recebeu quatro cartões. Porém, antes disso, vinha de uma sequência de três jogos com apenas um cartão por jogo.

Diante dessa estatística, há boa probabilidade de o Fluminense receber menos de 2,5 cartões neste duelo.

Palpite 3 - Menos 2,5 Cartões para o Fluminense com Odd 1.80 na EstrelaBet.