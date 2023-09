Palpite Inter de Milão x Milan - Série A - 16/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Inter de Milão x Milan, no Campeonato Italiano (Série A).

Neste duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, líder do campeonato, recebe o Milan, segundo colocado. O jogo acontece no dia 16 de setembro (sábado), no San Siro, em Milão.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que envolve os dois únicos times com 100% de aproveitamento nesta edição do campeonato. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Inter de Milão vence sem sofrer gols 3.75 na Betano Mais/Menos cartões Menos de 5,5 1.90 na Betano Jogador a marcar Lautaro a qualquer momento 2.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Ambos os times com 100% de aproveitamento

O clássico italiano, della Madonnina, é um dos grandes jogos da Itália e do mundo. Porém, o desta rodada em especial apresenta um tempero extra: as duas equipes de Milão chegam para este confronto com 100% de aproveitamento.

A Internazionale, do técnico Inzaghi, venceu seus três primeiros jogos, marcou oito gols e não sofreu nenhum. Os resultados foram 2 a 0 sobre o Monza, 2 a 0 sobre o Cagliari e 4 a 0 sobre a Fiorentina. O Milan, por sua vez, aplicou 2 a 0 sobre o Bologna, 4 a 1 sobre o Torino e 2 a 1 sobre a Roma.

Porém, ainda que a campanha das duas equipes apresente similaridades, a defesa da Inter tem se mostrado muito forte. Assim, acreditamos que somando o poder ofensivo e a consistência defensiva, os nerazzurri possam triunfar.

Palpite 1 -Inter de Milão x Milan - Internazionale vence a zero: 3.75 na Betano.

della Madonnina tem média de 4,5 cartões por jogo em 2023

Tratando-se de um clássico histórico, no qual nenhuma das duas equipes quer perder, é comum que o jogo ganhe um peso extra. Assim, chegadas mais duras, marcações pesadas e reclamações com árbitro certamente devem surgir na partida.

Contudo, um dado interessante para basear esse palpite é que, nos quatro encontros que essas equipes tiveram em 2023, houve ao todo 18 cartões (média de 4,5 por jogo).

Assim, ainda que seja um jogo muito disputado e que valha a liderança, o espetáculo em si deve prevalecer. Nesse sentido, acreditamos que haverá menos de seis cartões distribuídos neste confronto.

Palpite 2 -Inter de Milão x Milan - Menos de 5,5 cartões: 1.90 na Betano.

Lautaro é o artilheiro do Campeonato Italiano

O atacante da Inter, Lautaro Martínez, que marcou 21 gols tanto na edição de 2021/22 quanto na de 2022/23 da Série A Italiana, parece estar determinado a quebrar essa marca na temporada atual.

Nas edições anteriores da competição, o argentino balançou as redes em cinco oportunidades e se isolou no topo da artilharia. Levando em consideração que o atleta disputou apenas quatro jogos, sua média de gols fica em 1,25.

Outro aditivo para este palpite é que a defesa do Milan, ainda que consistente, vem sofrendo gols. Nas duas últimas partidas dos rossoneri, a equipe foi vazada duas vezes. Assim, acreditamos que a estrela de Lautaro possa brilhar nessa partida.

Palpite 3 - Inter de Milão x Milan - Lautaro marca a qualquer momento: 2.40 na Betano.