Palpite Grêmio x Flamengo - Copa do Brasil - 26/7/23

Aposta Palpite Odd Vitória Grêmio vence 2.50 na bet365 Ambas equipes marcam Sim 1.80 na bet365 Mais/menos escanteios Mais de 9 escanteios 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

site da bet365

.

Grêmio tem sido forte dentro de casa

Atualmente o Flamengo está em uma sequência invicta de oito jogos, sendo cinco vitórias e três empates. O Grêmio, por sua vez, tem uma sequência bem mais modesta, sendo dois jogos sem perder: um empate e uma vitória.

Em 2023, o Rubro-Negro e o Tricolor Gaúcho já se enfrentaram uma vez. Em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu por 3 a 0. Além disso, o time carioca tem um retrospecto recente positivo contra o adversário. Nas últimas cinco partidas que se encontraram, o time gaúcho só ganhou uma vez.

Porém, o que nos leva a acreditar numa vitória do Grêmio, além do fator histórico, uma vez que este é o time que mais chegou a finais de Copa do Brasil, sendo nove vezes, levamos em consideração também, o fator de jogar em casa. Afinal, o Tricolor tem sido um time que dificilmente perde quando joga com o mando de campo.

Os dois times marcam muitos gols

Em dois dos últimos três jogos do Grêmio na Copa do Brasil, ambas as equipes marcaram gols. Na fase anterior, o Bahia ficou no placar de 1 a 1 nos dois jogos diante do Bahia, tendo conseguido sua classificação nos pênaltis.

Indo mais a fundo, em três dos últimos cinco jogos do Imortal e em todas as competições, as duas equipes marcaram. E, com o Flamengo, o mesmo também se repetiu em três das últimas cinco partidas.

Ainda, deve-se levar em conta que ambos os times têm boas médias de gols no Brasileirão. Em quinze rodadas, o Tricolor já anotou 25 gols. Já o ataque Rubro-Negro já colocou a bola na rede em 28 oportunidades, tendo feito um jogo a mais. Somando isso com o fato de que as defesas foram vazadas mais de uma vez por partida, é esperado que ambos marquem ao menos um gol.

Ambos apresentam boa média de escanteios em suas partidas recentes

Sabendo da importância do duelo, e levando em consideração que pode ser muito arriscado deixar para decidir a vaga na final no Maracanã, é bastante provável que ambos os times joguem de maneira ofensiva, buscando gols. O que, evidentemente, pode gerar muitos escanteios.

Além dessa projeção de um jogo aberto, é válido mencionar ainda que ao menos três das últimas cinco partidas que o Flamengo disputou, o número de escanteios foi superior a dez. Já nas outras duas partidas que a marca não foi atingida, houve nove escanteios.

As partidas que envolvem o Grêmio apresentam estatísticas similares. Dos últimos três jogos do Imortal, houve mais do que nove escanteios. Com isso, somando o alcance recente dos dois clubes em seus últimos cinco jogos, a quantidade de escanteios supera 11.9.

