Palpite Geórgia x Espanha - Eliminatórias da Eurocopa - 8/9/23

Conciliando as Eliminatórias para a Eurocopa com a sua presença no Final Four da Liga das Nações, a Espanha só realizou duas partidas pelas Eliminatórias até o momento. No entanto, mesmo com poucos jogos, a seleção espanhola já precisa de uma resposta.

No fim de março, a Espanha tropeçou fora de casa, perdendo para a Escócia, que lidera o grupo com quatro vitórias em quatro partidas.

Bons números defensivos para a Espanha

Nos últimos cinco jogos da seleção espanhola, contando a eliminação por pênaltis contra o Marrocos na Copa, La Roja sofreu apenas três gols.

Neste período a Espanha garantiu o título da última Liga das Nações, passando pela Itália na semifinal, e derrotando a Croácia na decisão por pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Na última vez que Geórgia e Espanha se enfrentaram, a seleção espanhola venceu por 4-0, pelas Eliminatórias para a última Copa do Mundo.

Boa média de gols contra a Geórgia

Nas últimas quaro partidas nas quais a seleção espanhola enfrentou a Geórgia, La Roja balançou as redes nove vezes, com três vitórias, a mais recente por 4-0, além de uma derrota.

Este triunfo por 4-0 ocorreu aproximadamente dois anos atrás, com gols de José Gayà, Carlos Soler, Ferran Torres, e Pablo Sarabia.

Apenas Gayà destes quatro fez parte desta convocação, e deve lutar com Alejandro Balde pela titularidade na lateral esquerda.

Asensio se ajusta bem no futebol francês

Após a sua saída do Real Madrid, Asensio realiza um bom início de trajetória no Paris Saint Germain. O meia-atacante espanhol larga bem para conquistar espaço no estrelado elenco da equipe francesa.

Em três aparições, Asensio contribuiu para três gols, balançando as redes duas vezes, e também distribuindo uma assistência.

Apesar de ter apenas 27 anos, Asensio é um dos nomes mais experientes desta seleção, e pode, sim, assumir um papel de liderança nos próximos anos.

