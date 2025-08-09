Palpite Fortaleza x Botafogo - Brasileirão Série A - 09/08/2025

Enquanto o Fortaleza empatou em 1x1 com o Corinthians em seu último compromisso, o Botafogo ganhou ainda mais confiança após garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Fortaleza x Botafogo.

Mercado Palpite Odds na VBet Resultado Final Botafogo 3.12 Ambas Marcam SIM 1.90 Total de Gols Mais 2,5 2.35

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 07/08, às 18h53.

Como chegam as equipes

O Fortaleza, em seu último compromisso, empatou em 1x1 com o Corinthians na Neo Química Arena. Apesar do ponto conquistado fora de casa, o resultado teve gosto amargo de derrota. Isso porque o Tricolor abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos do segundo tempo.

Antes disso, a equipe foi derrotada por 2x1 pelo Grêmio. Com isso, o Fortaleza segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com 15 pontos.

Em momento oposto, o Botafogo vive um clima de confiança após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Bragantino por 1x0, fechando o confronto com 3x0 no agregado.

No Brasileirão, no entanto, tropeçou na última rodada ao ser derrotado por 2x0 pelo Cruzeiro em pleno Nilton Santos, resultado que fez o time cair para a 7ª posição, com 26 pontos.

Fortaleza com leve favoritismo na partida

O Botafogo vem embalado, com quatro vitórias seguidas fora de casa, sendo três contra times que lutam contra o rebaixamento, o que mostra solidez mesmo longe do Nilton Santos. Além disso, o Glorioso perdeu apenas uma das últimas sete partidas, demonstrando regularidade e força coletiva. No entanto, o elenco tem alguns desfalques.

Já o Fortaleza tenta se reerguer e até venceu o Bragantino por 3x1 no Castelão. Porém, atravessa uma fase instável e a vitória não serve como termômetro exato para medir a evolução do Leão.

Encarar o Botafogo neste momento será um desafio bem mais duro. Pela consistência recente e o bom desempenho como visitante, o Alvinegro tem boas chances de sair do Ceará com os três pontos na bagagem. Ainda assim, considerando os desfalques, o Fortaleza tem um leve favoritismo.

Palpite 1 - Vitória do Fortaleza, com odd 2.67 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fortaleza x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas marcam

O Leão do Pici, mesmo vivendo uma fase irregular, tem mostrado poder de fogo: marcou gols em seis dos últimos sete jogos. Já o Botafogo, embora tenha uma das melhores defesas do Brasileirão, vem de duas rodadas sendo vazado, inclusive sofreu dois gols em casa diante do Cruzeiro.

Com isso, a chance de ambas as equipes balançarem as redes é alta. O confronto tende a ser aberto, com o Fortaleza pressionando em casa e o Botafogo também buscando gols.

Diante do histórico recente dos dois times, a odd para ambas marcam ganha força e surge como uma opção bastante interessante.

Palpite 2 - Ambas marcam (SIM), com odd 1.90 na Vbet.

Previsão de gols na partida

A expectativa para o confronto entre Fortaleza e Botafogo é de um duelo com boas chances de movimentar o placar. Visto que o Fortaleza, dono da terceira defesa mais vazada do Brasileirão, tem mostrado fragilidade na retaguarda: em 17 partidas, só passou ileso em cinco e viu oito jogos superarem a linha de 2,5 gols.

O time cearense tem deixado espaços, e em quatro das cinco partidas recentes com mais de 2,5 gols, os adversários foram os principais responsáveis por inflar o placar.

Do outro lado, o Botafogo, embora venha de uma sequência recente com menos gols, encara uma defesa vulnerável, o que pode ser o cenário ideal para retomar o ritmo ofensivo.

Diante desse contexto, a aposta em mais de 2,5 gols no duelo ganha força, especialmente considerando o padrão de partidas abertas quando o Fortaleza está em campo.

Palpite 3 - Mais 2,5 gols, com odd 2.35 na VBet.