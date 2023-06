Palpite Fortaleza x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 24/6/23

Confira o melhor palpite Fortaleza e Atlético-MG. Veja quais as dicas para apostar.

Veja as dicas selecionadas pelo nosso especialista em apostas:

Atlético-MG vence: 3.00 na bet365

3.00 na bet365 Mais de 2,5 gols na partida: 2.15 na bet365

2.15 na bet365 Ambas as equipes marcam - sim: 1.90 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Aprenda como usar o código bônus bet365

Saiba como funciona o PIX bet365

Veja as dicas da bet365 Brasil

Atlético-MG está invicto há sete jogos no Campeonato Brasileiro

Nesta edição do Brasileirão, o Galo conseguiu acumular uma importante sequência de sete jogos sem perder (4 vitórias e 3 empates). Com isso, já se encontra no G4 e vem embalado para enfrentar o Fortaleza, que venceu apenas um de seus últimos três jogos.

Como visitante, o Atlético-MG tem um dos melhores desempenhos da competição. Dos dezoito pontos que disputou nesta condição, ganhou onze (três vitórias, dois empates e uma derrota). Fez ainda oito gols e sofreu quatro quando atuou fora de casa.

O Fortaleza, por sua vez, segue invicto como mandante, tendo conquistado nove pontos (duas vitórias e três empates) atuando no Castelão. Marcou ainda sete gols e sofreu três. O atacante Marinho, recém-contratado, ainda não poderá estar à disposição para o confronto deste sábado.

Palpite 1 - Fortaleza x Atlético-MG - Atlético-MG vence: 3.00 na bet365.

Fortaleza tem o segundo melhor ataque do Brasil em 2023

No Ranking de times mais goleadores desta temporada no futebol brasileiro, o Leão do Pici, que já marcou 84 vezes em 43 partidas (média de 1,95), fica atrás apenas do Sport de Recife, que já marcou 91 no mesmo número de partidas.

Vale ainda, colocar contrapontos neste palpite: o Fortaleza tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, uma vez que sofreu apenas oito gols. Além disso, é o time que mais empatou na competição, sendo cinco vezes no total.

Porém, o que nos leva a crer num jogo movimentado e com muitos gols, é a situação de ambas as equipes: o Fortaleza não faz uma má campanha, mas devido a tantos empates, tem perdido posições. Já o Atlético-MG viu o Grêmio ultrapassá-lo na última rodada e sabe que precisa vencer se quiser se manter na disputa do título.

Palpite 2 - Fortaleza x Atlético-MG - Mais de 2,5 gols no jogo: 2.15 na bet365.

Ambas equipes têm média superior a um gol por jogo neste Brasileirão

Fortaleza e Atlético-MG já se encontraram dezoito vezes ao longo da história, e o retrospecto é favorável a equipe mineira, que venceu 50% dos jogos: nove vitórias para o Galo, seis vitórias para o Leão, e outros três empates.

Nesses dezoito duelos, houveram ao todo, 60 gols, sendo 23 da equipe cearense e 37 do Atlético-MG. Com isso, somado a média de gols de ambas as equipes neste confronto, chegamos a 3,34 por partida (1,28% do Fortaleza e 2,06 do Atlético).

Vale ressaltar ainda, que embora estas duas equipes não façam parte do top5 dos ataques mais eficientes do Campeonato Brasileiro, ambos têm média superior a um gol por jogo. Em onze partidas o Atlético anotou 15 (média de 1,36) e o Fortaleza marcou 13 (média de 1,18).

Palpite 3 - Fortaleza x Atlético-MG - Sim para ambos marcarem: 1.90 na bet365.