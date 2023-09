Palpite Fluminense x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 20/9/23

Confira os melhores palpites para o jogo Fluminense x Cruzeiro, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Tricolor das Laranjeiras recolhe os cascos após uma derrota por 4-2 no clássico com o Vasco, recebendo o Cruzeiro pela 24ª rodada, já com um olho na semifinal da Libertadores.

A Raposa quer construir uma sequência positiva, vindo de sua primeira vitória em mais de um mês, tendo derrotado o Alvinegro Praiano por 3-0 no último final de semana.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.85 na Betano Chutes a gol (Marcelo menos de 0.5 1.47 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Invencibilidade no Maracanã

O Fluminense de Fernando Diniz tem uma fortaleza no Maracanã, no qual não sabe o que é perder como mandante neste Brasileirão.

Após vinte e quatro rodadas, o Tricolor das Laranjeiras venceu 75% de seus jogos em casa, além de três empates, somando 30 dos 36 pontos possíveis.

O preparo segue para o confronto da semifinal contra o Inter, mas com esta partida adiantada para esta quarta (20), Diniz não deve poupar esforços. Especialmente vindo de uma derrota por 3-2 no clássico regional.

Palpite 1 - Fluminense x Cruzeiro - Vitória do Fluminense: 1.85 na Betano.

Poucas finalizações do lateral do Flu

Marcelo sempre se destacou por sua capacidade ofensiva na lateral esquerda, indo ao ataque com bem maior frequência do que a maioria dos jogadores de sua posição.

No entanto, o lateral experiente não vem finalizando tanto em atuações recentes. Nas suas últimas seis partidas, Marcelo só finalizou no gol em duas.

Também existe a possibilidade de Diogo Barbosa receber a oportunidade no time titular pela lateral esquerda nesta quarta (20).

Marcelo se recuperou de uma lesão recentemente, e após cumprir a suspensão de três jogos na Libertadores, pode voltar para o time titular na competição continental, nesta semifinal contra o Inter.

Palpite 2 - Fluminense x Cruzeiro - (Chutes a gol) Marcelo menos de 0.5: 1.47 na Betano.

Duelo de bons ataques

Em números totais, o ataque cruzeirense não impressiona nesta temporada. No entanto, o seu desempenho como visitante é um dos melhores da competição.

O Cruzeiro tem média superior a um gol e meio por jogo fora de casa, tendo marcado 18 vezes em 11 partidas.

Os donos da casa também apresentam números encorajantes para esta partida. Mesmo com derrota na rodada passada, o Flu balançou as redes duas vezes.

Em 12 partidas em casa nesta competição, o Tricolor das Laranjeiras marcou 19 gols.

Palpite 3 - Fluminense x Cruzeiro - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.93 na Betano.