Palpite Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil - 17/9/23

Confira os palpites para apostar na final da Copa do Brasil, no jogo Flamengo x São Paulo, no Maracanã.

Neste duelo válido pelo primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, o Flamengo, atual campeão do torneio, recebe o São Paulo, que busca o título inédito. O jogo acontece no dia 17 de setembro (domingo), no Maracanã, Rio de Janeiro.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois dos maiores clubes do Brasil. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.83 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 10,5 1.82 na Betano Jogador a marcar Gabriel Barbosa a qualquer momento 2.50 na Betano

São Paulo tem tido atuações fracas fora de casa

O São Paulo não tem apresentando bons desempenhos longe de seus domínios. Em sua derrota mais recente, diante do Internacional, a equipe atingiu a marca de onze partidas sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Ainda, na fase anterior da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado como visitante por 2 a 1, pelo Corinthians. E na Copa Sul-Americana, já eliminado, perdeu fora de casa nas oitavas para o San Lorenzo e nas quartas para a LDU.

Dessa forma, esses resultados reforçam a ineficiência do time paulista longe do Morumbi. Assim, ainda que o Flamengo não venha apresentando grandes exibições, a equipe surge como favorita para vencer o primeiro confronto.

Palpite 1 - Flamengo x São Paulo - Flamengo vence: 1.83 na Betano.

édia alta de escanteios em jogos com as duas equipes

Levando em consideração que joga em casa, é provável que o Flamengo atue buscando criar o resultado favorável neste primeiro jogo. Como resultado, isso pode ocasionar muitos escanteios.

Contudo, para basear nossa dica, pegamos o retrospecto dos dois finalistas nesta Copa do Brasil: com oito jogos cada um, as partidas que envolveram o Flamengo somaram 97 escanteios, o mesmo número do São Paulo. Assim, a média de tiros de canto fica em 12,12 por jogo.

Jogando com o mando de campo, a média do Flamengo é ainda maior: em quatro jogos, a equipe teve 51 escanteios a favor. Ou seja: 12,75 por partida nesta Copa do Brasil.

Palpite 2 - Flamengo x São Paulo - Mais de 10,5 escanteios: 1.82 na Betano.

Gabigol já marcou 14 gols em finais pelo Flamengo

Na tentativa de buscar o segundo título consecutivo nesta Copa do Brasil, a grande força do Flamengo vem do seu setor ofensivo, uma vez que a equipe tem o melhor ataque da competição, com 17 gols anotados.

Além disso, Pedro e Gabigol figuram na lista de artilheiros do Campeonato. O primeiro tem cinco gols marcados, e está na ponta da artilharia (ao lado de Tiquinho Soares – Botafogo), já o segundo aparece com quatro tentos e deve ser titular na partida diante do São Paulo.

Nesse sentido, pode ser algo interessante acreditar que Gabriel Barbosa possa brilhar nesta partida. Ainda mais se levarmos em consideração que o camisa 10 soma incríveis quatorze gols em finais vestindo a camisa Rubro-Negra.

Palpite 3 - Flamengo x São Paulo - Gabigol marca a qualquer momento: 2.50 na Betano.