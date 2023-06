Palpite Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 1/7/23

Saiba palpites para Flamengo e Fortaleza, no Campeonato Brasileiro.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que ocorre no sábado (1° de julho), no Maracanã, Rio de Janeiro. O palpite é que o Flamengo vence e ambos os times marcam. Confira agora:

Flamengo vence e ambos os times marcam: 3.60 na bet365

3.60 na bet365 Mais de 2,5 gols: 1.80 na bet365

1.80 na bet365 Pedro para marcar a qualquer momento: 2.10 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Flamengo venceu 50% dos jogos que disputou contra o Fortaleza

Ao longo da história, Flamengo e Fortaleza se encontraram em vinte oportunidades, das quais o time carioca venceu dez vezes, contra sete do time cearense, e houve ainda três empates.

Além disso, no retrospecto deste confronto, a equipe do Rubro-Negro já marcou 39 gols (média de 1,95 por jogo), enquanto o Tricolor do Pici anotou 23 (média de 1,15), ou seja: ambas as equipes têm média superior a pelo menos um gol por partida.

Nos últimos quatro jogos em que estiveram frente a frente, o Fortaleza venceu duas vezes, e o Flamengo venceu outras duas. E nesses jogos, ambas as equipes marcaram em três partidas.

Palpite 1 - Flamengo x Fortaleza - Flamengo vence e ambos os times marcam: 3.60 na bet365.

Dois dos melhores ataques do Brasil

Saindo do fator histórico e fazendo um recorte para as temporadas atuais, Flamengo e Fortaleza figuram no top 10 dos times mais goleadores da temporada do futebol brasileiro.

O Leão já anotou 88 no ano e aparece na segunda posição deste ranking, enquanto o Urubu aparece na terceira posição com 83 gols marcados. No Brasileirão, vale ressaltar, o Flamengo é o time que tem o melhor ataque, com 24 gols.

O Fortaleza, por sua vez, não tem sido tão goleador assim nesta liga, uma vez que anotou apenas 15 nas doze primeiras rodadas, mas em contrapartida tem a melhor defesa do Brasileirão, tendo sofrido apenas 9.

Palpite 2 - Flamengo x Fortaleza - Mais de 2,5 gols: 1.80 na bet365.

Pedro é o segundo maior artilheiro na temporada brasileira

Ainda que não tenha desencantado no Brasileirão, quando se faz um recorte para a temporada como um todo, apenas Germán Cano, do Fluminense, marcou mais gols do que Pedro neste ano.

Enquanto o argentino anotou 26 gols, o brasileiro já marcou 25. Para fazer esses 25 gols, o atacante do Rubro-Negro precisou de 34 partidas, dessa forma, sua média de tentos por jogo está em 0,73.

Vale ressaltar que, no ano passado, Pedro foi o quarto maior goleador da temporada brasileira, com 29 gols. Neste ano, estamos por assim dizer, na metade da temporada, e ele já está perto de alcançar seus números de 2022.

Palpite 3 - Flamengo x Fortaleza - Pedro marca a qualquer momento: 2.10 na bet365.