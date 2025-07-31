Palpite Flamengo x Atlético-MG - Copa do Brasil - 31/07/2025

O confronto entre as equipes acontece nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Flamengo x Atlético-MG.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Total de Gols Menos 2,5 1.85 1ºT – Time Fora Total Menos 0,5 1.34 Resultado Final Flamengo 1.50

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 29/07, às 15h05.

Como chegam as equipes

O Flamengo chega para a disputa da Copa do Brasil embalado pela retomada da liderança no Campeonato Brasileiro.

No domingo (27), o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 1x0, adversário que enfrentará novamente nesta quinta-feira. Com essa vitória, o clube carioca soma três triunfos consecutivos.

Em situação oposta, o Galo não vence há três jogos.

Antes da derrota para o Flamengo, o Alvinegro foi superado pelo Bucaramanga, também por 1x0, em partida válida pela Copa Sul-Americana. No entanto, graças ao resultado no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis, e o clube mineiro acabou avançando.

Uma partida sem muitos gols

Dono de uma linha defensiva muito bem posicionada, o Flamengo tem a zaga menos vazada do Brasileirão, com apenas seis gols sofridos em 16 partidas. No ataque, também apresenta bom desempenho, com 30 gols marcados.

No entanto, nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro marcou mais de um gol em apenas duas ocasiões, e somente um desses jogos ultrapassou a marca de 2,5 gols: a vitória por 2x1 sobre o Bragantino.

Pelo lado do Atlético-MG, os números do Brasileirão indicam dificuldades defensivas: a equipe sofreu 16 gols em 15 jogos e marcou os mesmos 16. Nas últimas cinco partidas, três delas terminaram com menos de 2,5 gols.

Com uma defesa sólida, o Flamengo tem conseguido neutralizar bem seus adversários, enquanto o Atlético vem apresentando um rendimento ofensivo limitado. Diante desse cenário, e considerando o equilíbrio do último confronto entre as equipes, é esperado que o número de gols no próximo embate também seja reduzido.

Palpite 1 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.85 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Força defensiva do Flamengo

Como já mencionado, o Flamengo apresenta uma forte resistência defensiva, o que tem sido decisivo para neutralizar grande parte das investidas ofensivas dos oponentes.

Analisando os sete jogos anteriores da equipe comandada por Filipe Luís, o time sofreu gols em quatro deles. No entanto, em apenas uma dessas partidas foi vazado ainda no primeiro tempo, especificamente, só contra o Bayern ocorreu gols nos primeiros 45 minutos de jogo.

Nos confrontos contra Chelsea e Santos, o clube carioca sofreu gol aos 39 minutos do segundo tempo em ambas as ocasiões. Já diante do Bragantino, o gol adversário veio logo no primeiro minuto da etapa complementar.

Com base nesses dados estatísticos, aliando o sólido desempenho defensivo do Rubro-Negro ao fator casa, que certamente contribuirá para o controle da partida, é provável que o Atlético-MG encontre dificuldades para marcar ainda no primeiro tempo do confronto.

Palpite 2 - Menos 0,5 Gol do Atlético no 1ºT com Odd 1.34 na F12 Bet.

Flamengo favorito na disputa

O Flamengo tem sido um adversário bastante indigesto para o Atlético-MG nos últimos anos. O Galo não conseguiu vencer os cariocas em nenhuma das últimas cinco partidas entre as equipes.

Além disso, foi justamente contra o Atlético-MG que o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil de 2024, vencendo os dois jogos da final: o primeiro por 3x1, no Maracanã, e o segundo por 1x0, na Arena MRV.

Além do retrospecto amplamente favorável ao Flamengo, o momento atual também reforça o favoritismo rubro-negro para o próximo confronto. O Atlético-MG tem apresentado oscilações e desempenho abaixo do esperado, com apenas quatro vitórias nas últimas dez partidas.

Portanto, nosso palpite é de que, assim como no último domingo, o Flamengo volte a vencer o Atlético-MG.

Palpite 3 - Vitória do Flamengo com Odd 1.50 na F12 Bet.