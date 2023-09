Palpite Flamengo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 13/9/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Flamengo x Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro.

O Brasileirão retorna neste meio de semana após a parada para a Data Fifa, e já na quarta-feira (13) traz um confronto direto na parte de cima tabela, com o Rubro-Negro carioca recebendo o Furacão.

Se enfrentando na Libertadores e Copa do Brasil em anos recentes, este confronto tem sido bem recorrente, já com este sendo o 14º duelo entre Flamengo e Athletico-PR desde o início de 2021.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate no primeiro tempo 2.20 na Betano Mais/menos gols Menos de 2.5 gols 1.98 na Betano Chance dupla Athletico-PR ou empate 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Abra sua conta com o código promocional Betano

Veja como funciona o código Stake

Saiba mais sobre o Lance Betting bônus

Flamengo vem empatando bastante em casa

O Rubro-Negro Carioca segue difícil de ser batido no Maracanã, com apenas uma derrota em casa neste Brasileirão.

No entanto, o Flamengo vem deixando pontos pelo caminho com muitos empates em casa nas últimas rodadas.

Apesar de encarar equipes mistas em duelos contra São Paulo e Internacional, nos seus dois últimos jogos em casa neste Campeonato Brasileiro, o Mengão não conseguiu uma vitória.

Mesmo na rodada passada, quando venceu o Botafogo por 2-1 fora de casa, o Fla foi para o intervalo com um empate, conseguindo o gol da vitória já na segunda metade da etapa complementar.

Palpite 1 - Flamengo x Athletico-PR - Empate no primeiro tempo: 2.20 na Betano.

Poucos gols no Maracanã

Em um retrato de todas as competições, o Flamengo vem proporcionando jogos com poucos gols nas últimas vezes em que entrou em campo no Maracanã.

Nas sete partidas mais recentes do Fla como mandante, ocorreram apenas 11 gols. Em apenas um destes jogos houve pelo menos três gols.

Este jogo de três gols foi justamente a vitória por 2-1 contra o Athletico-PR pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo que ocorreu há mais de dois meses, em um contexto diferente na temporada dos dois times.

Palpite 2 - Flamengo x Athletico-PR - Menos de 2.5 gols:1.98 na Betano.

Furacão sofre com empates, mas raramente é derrotado

O mesmo problema do Fla em casa, recentemente, faz parte da realidade do Furacão nos últimos meses.

Já são três rodadas sem vencer para o Athletico-PR, que empatou seus últimos três jogos. Contudo, este time só sofreu uma derrota nas últimas 11 rodadas.

Além disso, embora a equipe do Flamengo esteja descansada, tirando proveito desta Data Fifa, vale ressaltar que no próximo domingo (17), o Fla tem a primeira partida da decisão da Copa do Brasil.

Palpite 3 - Flamengo x Athletico-PR - (Chance Dupla) Empate ou Athletico-PR: 2.07 na Betano.