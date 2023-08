Palpite Estudiantes x Corinthians - Copa Sul-Americana - 29/8/23

Neste duelo válido pelo segundo jogo das quartas de final da Sul-Americana, o Corinthians viaja até a Argentina para enfrentar o Estudiantes.

O duelo será realizado no estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata, no dia 29 de agosto (terça-feira).

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente brasileiros e argentinos que almejam avançar para as semifinais. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Betano Total de gols - Mais/Menos Menos de 1,5 gols 2.60 na Betano Placar exato 0 x 0 6.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Corinthians encontra dificuldades ao jogar na Argentina

Matematicamente falando, o Timão, neste ano, enfrentou clubes argentinos em cinco ocasiões, das quais venceu duas vezes, perdeu em outra oportunidade e ficou no empate em outros dois jogos.

No entanto, jogando fora de casa contra esses times do país vizinho, o Corinthians teve duas partidas, das quais empatou contra o Newell’s Old Boys nas oitavas de final da Sul-Americana, e antes disso empatou também contra o Argentinos Juniors na fase de grupos da Libertadores.

Ainda, vale mencionar que a equipe do Estudiantes jogou contra dois brasileiros antes de enfrentar o Timão: na primeira fase da Sula enfrentou o Bragantino e ficou em 0 a 0 e, depois, em 1 a 1. Nas oitavas enfrentou o Goiás e venceu os dois jogos, por 3 a 0 e 2 a 0. Com isso, 50% dos jogos terminaram empatados.

Palpite 1 - Estudiantes x Corinthians - Empate: 3.10 na Betano.

Estudiantes tem a melhor defesa da competição

Para este palpite, o que nos faz acreditar em um jogo com poucos gols é o retrospecto recente dos dois times quando jogam contra brasileiros ou argentinos.

Em nenhum jogo neste ano contra os hermanos o Corinthians teve uma partida com mais de 2 gols. Já o Estudiantes, em cinco partidas contra brasileiros, sofreu apenas dois gols.

E outro ponto que pode ser levado em consideração para embasar este palpite é que, dos times que estão desde o começo na competição continental, o Estudiantes tem a melhor defesa. No total, sofreu apenas três gols em 11 partidas disputadas, o que lhe deixa com uma média de 0,27.

Palpite 2 - Estudiantes x Corinthians - Menos de 1,5 gols: 2.60 na Betano.

Corinthians empatou por 0 a 0 em seus últimos três jogos na Argentina

Como mencionado anteriormente, o Corinthians tem encontrado certa dificuldade ao enfrentar times da Argentina, especialmente quando joga lá. Nos últimos três confrontos, a equipe empatou três vezes.

Curiosamente, todos os empates diante das equipes do país vizinho foram por 0 a 0. Primeiro quando superou o Newell’s na fase anterior e quando empatou na primeira fase da Libertadores com o Argentinos Juniors.

Ainda, vale mencionar que antes de tudo, na Libertadores do ano passado, jogando contra o Boca Juniors na La Bombonera, o Corinthians segurou o empate por 0 a 0 em jogo das oitavas de final e conseguiu vencer nos pênaltis para avançar de fase.

Palpite 3 - Estudiantes x Corinthians - Placar exato 0 a 0: 6.40 na Betano.