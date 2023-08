Palpite Deportivo Pereira x Palmeiras - Copa Libertadores - 23/8/23

Neste duelo válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras viaja até a Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente brasileiros e colombianos na disputa por uma vaga nas semifinais. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.75 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 2.25 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 gols no segundo tempo 2.35 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Palmeiras em busca de seu quarto título de Libertadores

Com a queda do Flamengo diante do Olímpia, o Palmeiras passou a figurar como o principal candidato ao título deste ano. E isso é algo bastante considerável, visto que outros rivais como River Plate e Atlético-MG também já foram eliminados da competição.

Contudo, nos concentrando apenas neste confronto, fora de casa, diante do Deportivo Pereira, acreditamos num triunfo Alviverde, muito pelo fato de que a equipe colombiana seja a “zebra” nessas quartas de final.

Embora tenha eliminado o Independiente del Vale nas oitavas, o Deportivo se classificou como o pior segundo colocado de todos os grupos na primeira fase, tendo alcançado apenas oito pontos no Grupo F. E não acreditamos que possa surpreender um time robusto e qualificado como o Palmeiras.

Palpite 1 - Deportivo Pereira x Palmeiras - Palmeiras vence: 1.75 na Betano.

Alviverde tem o segundo melhor ataque da competição

Além de ter alcançado o melhor ataque da edição de 2022 da Libertadores, com 37 gols anotados em 12 jogos (média de 3,08), o Verdão também possui o segundo ataque mais eficiente em 2023, tendo marcado 17 gols em oito jogos (média de 2,12).

A força ofensiva deste ano muito se deve ao mesmo fator da temporada passada: o time mantém sua base de atletas bastante entrosada. Afinal, em 2021, a equipe também teve o segundo melhor ataque do torneio, tendo marcado 29 gols em 13 jogos.

E naquele ano, a parte ofensiva era composta por alguns dos mesmos atletas que ainda compõem o elenco em 2023: Dudu, Raphael Veiga e Rony. Com isso, é de se esperar que o jogo tenha mais de 2 gols.

Palpite 2 - Deportivo Pereira x Palmeiras - Mais de 2,5 gols no segundo tempo: 2.25 na Betano.

Últimos 8 jogos do Deportivo tiveram g ols no segundo tempo

O Palmeiras, como citado anteriormente, possui o segundo melhor ataque da Libertadores. Indo mais a fundo nesses números, dos 17 gols anotados pelo Verdão até aqui, 12 deles foram marcados no segundo tempo.

Além disso, nas cinco partidas mais recentes que disputou no Campeonato Brasileiro, contra Fortaleza, América-MG, Fluminense, Cruzeiro e Cuiabá, a equipe paulista fez ao todo 11 gols, e desses, 7 foram feitos no segundo tempo.

Ainda, é importante mencionar que nos oito últimos jogos do Deportivo Pereira (considerando todos os campeonatos que disputa), em todos houve ao menos um gol no segunda etapa. Isso inclui seus jogos pelas oitavas de final da Libertadores contra o Independiente del Vale.

Palpite 3 - Deportivo Pereira x Palmeiras - Mais de 1,5 gols no segundo tempo: 2.35 na Betano.