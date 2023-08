Palpite Defensa y Justicia x Botafogo – Copa Sul-Americana – 30/8/23

Saiba os melhores palpites para Defensa y Justicia x Botafogo, nas quartas de final da Copa Sul-Americana

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Defensa y Justicia e o Botafogo, referente ao jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, esta quarta-feira.

O time brasileiro não conseguiu melhor do que um empate de 1-1 no jogo de ida no Rio de Janeiro, mas parece dar prioridade ao Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Defensa y Justicia 2.40 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.93 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.35 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Vantagem para o time da casa

O Defensa y Justicia dá clara prioridade para a Copa Sul-Americana, o que ficou claro no jogo do passado domingo contra o Platense, fora de casa, pela segunda rodada da Copa da Liga Profissional da Argentina.

O Halcón colocou apenas dois dos jogadores titulares contra o Botafogo como titulares na competição doméstica. Terminou com um empate sem gols.

Esta quarta-feira, irá entrar certamente com a equipe mais forte e esperamos uma postura agressiva em busca de resolver a etapa eliminatória cedo.

O time argentino mostrou no jogo de ida que quer brigar sério pela passagem às semifinais. Apesar de ter menos posse de bola, foi superior, ganhando no número de oportunidades para finalização (17 a 16) e também no índice de tiros no alvo (10 a 8).

Palpite 1 - Defensa y Justicia x Botafogo – Defensa y Justicia vence: 2,40 na Betano.

Botafogo mais concentrado no Brasileirão

A conquista do título do Brasileirão é a prioridade do Botafogo, que tem usado times com muitos jogadores reservas nos jogos da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida contra o Halcón, Bruno Lage colocou apenas três habituais titulares na equipe que entrou em campo e saiu com um empate, que dá uma pequena vantagem ao adversário para o jogo de volta.

No passado domingo, o Alvinegro Cariosa defrontou o Bahia na sua força máxima e venceu por 3 a 0, continuando com 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão.

Mas o time brasileiro, mesmo jogando com os reservas, vai brigar e a qualidade do seu elenco dá garantias de gols.

Palpite 2 - Defensa y Justicia x Botafogo – Ambas equipes marcam - Sim: 1,93 na Betano.

Argentinos devem resolver no tempo regulamentar

O Botafogo segue isolado no comando da Série A com 51 pontos, mais 11 que o Palmeiras, segundo classificado.

Considerando que, desde que o Brasileirão passou a ter 20 equipes, nunca o segundo classificado chegou aos 75 pontos, o Alvinegro poderá ser campeão se somar 24 dos 51 pontos ainda por disputar.

Bruno Lage poderia até desacelerar um pouco, talvez se concentrar mais na competição continental, mas parece que isso não acontecerá.

Assim, com o Defensa y Justicia motivado e bem preparado, a passagem do time às semifinais com uma vitória e mais de 2,5 gols é o nosso palpite.

Palpite 3 - Defensa y Justicia x Botafogo – Mais de 2,5 gols: 2,35 na Betano.