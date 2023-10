Palpite Cuiabá x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 14/10/23

Confira os melhores palpites para apostar em Cuiabá x Cruzeiro, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro fez uma campanha de meio de tabela por boa parte deste Brasileirão, mas uma queda de desempenho recente deixa o recém-promovido gigante do futebol brasileiro, correndo riscos em relação ao Z4.

Sendo este o último jogo desta rodada, o Cruzeiro vai até Cuiabá precisando de somar pontos a qualquer custo, no momento com apenas três o separando do Vasco, primeira equipe na zona de rebaixamento.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Empate anula a aposta) Vitória do Cuiabá 1.70 na Betano Total de chutes Deyverson ter 3 ou mais 2.02 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.55 na Betano

Cruzeiro nunca venceu o Cuiabá

A amostra de duelos entre estas equipes é pequena. O Cuiabá é um clube bem novo, fundado já neste século, que só chegou nas duas principais divisões do futebol brasileiro em 2019, quando disputou a Série B pela primeira vez.

Entretanto, nos três duelos entre Cuiabá e Cruzeiro a vantagem fica para a equipe mato-grossense. Foram duas vitórias do Cuiabá além de um empate.

No primeiro turno, o Dourado foi até o Mineirão e conquistou os três pontos, derrotando a Raposa por 1-0.

O Cruzeiro não vence fora de casa há quatro jogos, sendo que perdeu os últimos três que realizou como visitante.

Palpite 1 - Cuiabá x Cruzeiro - Vitória do Cuiabá (Empate anula a aposta): 1.70 na Betano.

Deyverson vem com agressividade em casa

O centroavante do Cuiabá tem sido o grande nome desta temporada do Dourado, entrando nesta rodada no top 5 de artilheiros da Série A, com 9 gols.

Nos últimos dois jogos que o Cuiabá disputou em casa, nos quais conquistou quatro de seis pontos possíveis, Deyverson tem aparecido com frequência.

Nestas duas partidas, o camisa 16 do Cuiabá finalizou um total de seis vezes, sendo quatro destes chutes no alvo, no empate com o América-MG, e vitória contra o Fluminense.

Palpite 2 - Cuiabá x Cruzeiro - Deyverson ter três ou mais chutes: 2.02 na Betano.

Cruzeiro e seus jogos com poucos gols

A equipe mineira tem se tornado conhecida por realizar jogos sem muitos gols neste Brasileirão. O seu ataque com 24 gols é o segundo pior da competição, e sua defesa, que sofreu apenas 22, é a terceira melhor, ao lado do Palmeiras.

Em apenas dois dos últimos oito jogos da Raposa, a partida terminou com três ou mais gols no placar. No seu último jogo, o Cruzeiro ficou no empate em 1-1 com o América-MG.

O Cuiabá também não é estranho a jogos com placares baixos. Em apenas dois dos seus últimos sete jogos, a partida terminou com três ou mais gols.

Palpite 3 - Cuiabá x Cruzeiro - Dois gols ou menos: 1.55 na Betano.