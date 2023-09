Palpite Cuiabá x América-MG - Campeonato Brasileiro - 15/9/23

Saiba os palpites para apostar em Cuiabá x América-MG, no Brasileirão. Veja odds e panorama da partida.

O Cuiabá e o América-MG se enfrentam nesta sexta-feira, pelo Brasileirão. Veja os palpites selecionados pelos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Cuiabá 1.95 na Betano Time marcar gols Cuiabá para marcar dois ou mais gols 2.15 na Betano Time não marcar gols América-MG para não marcar gols 2.30 na Betano

Coelho não vence longe do Independência

O América-MG é uma das equipes neste Brasileirão que não sabe o que é vencer em partidas como visitante, e paga o preço disso na tabela, ocupando a penúltima posição, com 16 pontos.

Tendo disputado mais da metade dos seus jogos fora de casa, o Coelho somou apenas três pontos fora do Estádio Independência, acumulando sete derrotas além destes três empates.

A fase do Cuiabá não é das melhores, mas existe um contraste grande entre os seus oponentes recentes, e o adversário desta 23ª rodada. De todos os times que derrotaram o Cuiabá nas quatro últimas rodadas, o pior colocado é o Bragantino, na sétima posição.

Palpite 1 - Cuiabá x América-MG - Vitória do Cuiabá: 1.95 na Betano.

Defesa porosa da equipe visitante

Mesmo em casa, o América Mineiro já não tem a melhor das defesas, tendo sofrido 20 gols em 11 partidas, e estes números são ainda piores como visitante.

O Coelho realizou 10 partidas fora de casa até o momento, e sofreu 25 gols nesses jogos.

Tendo sofrido 45 gols no total, nenhuma equipe foi vazada tantas vezes quanto o América Mineiro neste Brasileirão.

No primeiro turno, mesmo com o jogo no Independência, o Cuiabá conseguiu marcar duas vezes em sua vitória na quarta rodada.

Palpite 2 - Cuiabá x América-MG - Cuiabá para marcar dois ou mais gols: 2.15 na Betano.

Apenas um dos últimos resultados negativos do Cuiabá veio em casa

Este momento negativo do Cuiabá passa por resultados ruins como visitante. Sua única derrota como mandante em mais de dois meses veio contra o vice-líder Palmeiras.

Neste período, a equipe mato-grossense derrotou adversários superiores ao América-MG na Arena Pantanal.

Mais notoriamente segurando o Flamengo sem marcar em um triunfo por 3-0 contra o Rubro-Negro Carioca no início de agosto.

Palpite 3 - Cuiabá x América-MG - América-MG para não marcar gols: 2.30 na Betano.