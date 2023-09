Palpite Cruzeiro x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 3/9/23

Confira palpites para apostar em Cruzeiro x Bragantino, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vitórias neste início de segundo turno, e retornando de uma viagem ao sul com uma derrota por 3-0 na mala, a Raposa enfrenta o Bragantino, em casa, pela 22ª rodada do Brasileirão.

A equipe visitante ocupa a sexta colocação no início deste final de semana, mas a sua posição é bem volátil, isto, pois a diferença entre o terceiro e o sexto no Campeonato Brasileiro é de apenas um ponto.

Veja os melhores palpites selecionados pelos nossos especialistas em apostas:

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 3.10 na Betano Resultado exato Vitória do Bragantino por um gol de diferença 4.55 na Betano Especial de jogador Thiago Borbas dois ou mais chutes no alvo 2.20 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Bragantino é melhor visitante do que o Cruzeiro mandante

Neste Brasileirão, o Bragantino já realizou 10 partidas longe do Nabizão, e nestes jogos somou 13 pontos. A pontuação por si só não chama atenção, mas é superior ao que o Cruzeiro tem produzido diante de sua torcida.

Em 11 partidas como mandante, uma a mais do que o Bragantino teve fora de casa, o Cruzeiro somou menos pontos do que o seu rival deste domingo (3), 12 no total.

A sequência sem vencer do Cruzeiro se estende por quase dois meses, com quatro empates e três derrotas nas últimas sete rodadas.

Palpite 1 - Cruzeiro x Bragantino - Vitória do Bragantino: 3.10 na Betano.

Receita para um placar apertado no Mineirão

O Bragantino venceu três partidas como visitante neste Brasileirão, e duas destas vitórias ocorreram por apenas um gol de diferença, com a exceção sendo o triunfo por 3-0 contra o Fortaleza.

O Cruzeiro sofreu mais derrotas do que qualquer outro resultado em casa, cinco no total. As últimas quatro, todas pelo mesmo placar, por 1-0.

Mesmo com um aproveitamento fraco como mandante, a Raposa na maioria das vezes mantém um certo equilíbrio, tendo sofrido apenas oito gols em 11 jogos em casa.

Palpite 2 - Cruzeiro x Bragantino - Vitória do Bragantino por um gol de diferença: 4.55 na Betano.

Uruguaio marcou na rodada passada para não passar agosto em branco

Thiago Borbas tem sido o nome para liderar o ataque do Bragantino, e após algumas rodadas sem balançar as redes, o atacante uruguaio marcou na vitória por 2-0 contra o Cuiabá, no Nabizão.

Apesar de não ter conseguido gols em partidas anteriores, Thiago Borbas vinha finalizando com boa frequência em todos os jogos.

Nas suas últimos quatro partidas, o atacante ex-River Plate finalizou duas ou mais vezes no alvo em três ocasiões, incluindo as duas mais recentes.

Palpite 3 - Cruzeiro x Bragantino - Thiago Borbas dois ou mais chutes no alvo: 2.20 na Betano.