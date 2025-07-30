Palpite Cruzeiro x CRB - Copa do Brasil - 30/07/2025

Após duas rodadas sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro muda o foco para receber os visitantes.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Cruzeiro x CRB.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Cruzeiro 1.25 Cruzeiro: Total de Gols Mais 1,5 1.44 Total de Escanteios Menos 10,5 1.80

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/07, às 18h54.

Como chegam as equipes

Cruzeiro e CRB chegam para este confronto após resultados opostos no fim de semana.

A Raposa, jogando no Mineirão, saiu na frente com gol de Kaio Jorge, mas acabou surpreendida pelo Ceará, que virou o placar e venceu por 2x1. A derrota custou ao clube celeste a liderança da do Campeonato Brasileiro, deixando-o na segunda posição, com 34 pontos.

Já o CRB vem para este confronto após uma grande vitória sobre o Novorizontino, aplicando uma goleada por 4x0. O resultado encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer da equipe alagoana. O clube ocupa a nona colocação da Série B do Brasileirão com 25 pontos.

Resultado final

No confronto entre Cruzeiro e CRB, o favoritismo pesa para o lado celeste. Apesar do tropeço no último jogo, a Raposa segue com elenco tecnicamente superior e, jogando em casa, tende a impor seu ritmo.

O time mineiro vem de dois jogos sem vitória e entra pressionado por um bom resultado diante da torcida, o que pode ser um combustível a mais para buscar os três pontos.

Já o CRB vive momento instável: nos últimos 10 jogos, venceu apenas três vezes, acumulando seis derrotas e um empate. A inconsistência defensiva e a baixa produção ofensiva preocupam, especialmente contra um adversário que costuma crescer no como mandante.

Dessa forma, nosso palpite é para o Cruzeiro vencer a partida.

Palpite 1 - Vitória do Cruzeiro com Odd 1.25 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x CRB nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols do Cruzeiro

O Cruzeiro vem embalado com um ataque em alta voltagem, marcando 11 gols nos últimos cinco jogos, sendo que em três deles balançou as redes pelo menos duas vezes.

Do outro lado, o CRB mostra fragilidade defensiva: sofreu 12 gols nos últimos 11 confrontos e levou 2 ou mais gols em quatro dessas partidas.

Com um sistema ofensivo organizado e jogadores em boa fase, a Roposa tem tudo para explorar os espaços deixados pela zaga do CRB.

Atuando em casa e pressionando desde o início, o Cruzeiro é forte candidato a marcar dois ou mais gols na partida.

Palpite 2 - Mais 1,5 Gols do Cruzeiro com Odd 1.44 na bet365.

Escanteios na partida

Para este confronto, a tendência é de um jogo com número reduzido de escanteios, abaixo da linha de 10,5.

O Cruzeiro, nos últimos cinco jogos, somou 28 escanteios a favor e cedeu apenas 20. Importante destacar que apenas duas dessas partidas ultrapassaram os 10,5 escanteios, o que reforça um padrão mais contido nesse mercado.

Do lado do CRB, a equipe também mostra números equilibrados: foram 30 escanteios a favor e 24 contra no mesmo recorte. Ainda que o CRB apresente leve tendência ofensiva nesse quesito, enfrenta um Cruzeiro que costuma controlar bem as ações pelos lados e cede poucas oportunidades de fundo.

Diante dos dados recentes, a expectativa é por uma partida mais contida nesse aspecto, com alta probabilidade de menos 10,5 escanteios.

Palpite 3 - Menos 10,5 Escanteios com Odd 1.80 na bet365.