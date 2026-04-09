Palpite CRB x Cruzeiro - Copa do Brasil - 07/08/2025

Com o empate no confronto de ida, as duas equipes entram em campo com chances reais de classificação.

Os regatianos sonham em repetir a dose após a classificação contra o Santos, enquanto a Raposa, uma das líderes do Brasileirão, quer impor seu bom ritmo e sair com a classificação ainda no tempo normal.

Melhores dicas de apostas para CRB x Cruzeiro

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Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final Cruzeiro vence 1.78 Marcador de gol Kaio Jorge 2.40 Total de escanteios Mais de 10.5 2.00

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Após o 0 a 0 no Mineirão, tanto CRB quanto Cruzeiro sonham com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o jogo foi bastante disputado, com grande atuação do goleiro Matheus Albino, do time Regatiano. Mandando no jogo, o Cruzeiro chegou a dar 23 chutes na direção do gol, mas não abriu o placar.

Agora, com a vaga em disputa, a tendência é de que o jogo seja resolvido no detalhe.

Na 12ª colocação na Série B, o CRB faz um ano morno em 2025. Na última partida, disputada contra a Chapecoense, fora de casa, a equipe perdeu por 3 a 2 e se viu ainda mais distante da luta pelo acesso. Na Copa do Brasil, o CRB estreou na terceira fase e eliminou o Santos nos pênaltis.

Na temporada, a equipe, que conquistou o Campeonato Alagoano, já disputou 41 jogos, com 15 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, marcando 61 gols e sofrendo 42.

O Cruzeiro, por sua vez, vive uma temporada de recuperação. Após anos no ostracismo, a Raposa se recuperou após a chegada de Leonardo Jardim e disputa, ponto a ponto, o título do Brasileirão.

Na Copa do Brasil, as chances de conquista também são reais, com a equipe já tendo disputado três jogos, com duas vitórias e um empate. Entrando na terceira fase, assim como o CRB, o time mineiro eliminou o Vila Nova.

Em 2025, o Cruzeiro já jogou 37 partidas, com 17 vitórias, 11 empates e nove derrotas. Na Copa Sul-Americana, sofreu com a eliminação na primeira fase. No Campeonato Mineiro, parou nas semifinais.

Este será o jogo de número 15 entre CRB e Cruzeiro na história do futebol. Ao todo, foram seis vitórias da Raposa, seis empates e dois triunfos do CRB. No último confronto entre as duas equipes, na última semana, empate por 0 a 0 no Mineirão.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Breno Herculano.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

Mesmo fora de casa, Cruzeiro é favorito

Em grande fase, o Cruzeiro é o mais cotado para vencer a partida contra o CRB, nesta quinta-feira, e avançar de fase na Copa do Brasil.

Apesar do empate sem gols no jogo de ida, é um consenso que a equipe mineira foi superior e parou na grande atuação do goleiro Matheus Albino, do CRB.

Palpite 1- Cruzeiro vence, com odds de 1.78 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre CRB x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kaio Jorge pode decidir a partida

Grande nome do Cruzeiro na temporada e em constante evolução, Kaio Jorge é a esperança dos mineiros para abrir o placar e classificar a equipe. Com 15 gols em 2025, o atacante não quer decepcionar.

Palpite 2- Kaio Jorge marca a qualquer momento, com odds de 2.40 na Superbet.

Bola na área como artifício para a vitória

Repetindo o padrão da última partida, o jogo entre CRB e Cruzeiro deve ter um número considerável de escanteios. Arma para as equipes, a jogada aérea pode definir o confronto e, consequentemente, o classificado.

Palpite 3- Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na Superbet.