Palpite Corinthians x Novorizontino - Campeonato Paulista - 4/2/24

Pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Novorizontino terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 4 de fevereiro (domingo), na Neo Química Arena, em São Paulo. Portanto, confira a seguir os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este importante duelo válido pelo Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.55 na Betano Gols Mais/Menos Corinthians menos 1,5 1.85 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.05 na Betano

Corinthians em má fase

Após o Corinthians ser derrotado em casa para o São Paulo, uma crise se instaurou na equipe. Agora, é preciso dar uma resposta imediata.

Enfrentando o Novorizontino, que vem de uma importante vitória, o Timão não terá vida fácil. Assim, considerando que o Corinthians foi o time que mais empatou no Brasileirão 2023, acreditamos que esse jogo também pode apresentar igualdade no placar.

Ainda, para embasar esse palpite, podemos observar que neste Campeonato Paulista, o Novorizontino é o time que soma mais empates, sendo três em quatro jogos disputados, equivalente a 75% de suas partidas.

Palpite 1 - Corinthians x Novorizontino - Empate: 3.55 na Betano.

Novorizontino tem uma forte defesa

O sistema ofensivo do Alvinegro não tem apresentado bom desempenho neste ano, e isso se intensifica com a fase atual de seu principal atacante, Yuri Alberto, que vem sendo muito contestado.

Portanto, mesmo atuando em casa e impondo seu ritmo de jogo, a perspectiva é que o Corinthians não consiga marcar mais de um gol, seguindo a tendência observada nos quatro últimos confrontos.

Para dar mais embasamento a esse palpite, é importante observar também que o Novorizontino não sofreu dois gols ou mais em nenhuma partida neste Paulistão

Palpite 2 - Corinthians x Novorizontino - Corinthians menos 1,5 gols: 1.85 na Betano.

Segundo tempo pode ser decisivo

Ainda que esteja invicto na competição com seis pontos, provindos de três empates e uma derrota, o Novorizontino é o último colocado do Grupo D. Enquanto isso, com três pontos, o Timão também surge como lanterna de sua chave, tendo alcançado apenas três pontos no Grupo C.

Dessa forma, com ambos os times tentando somar pontos para deixar a última posição de seus grupos, é provável que o primeiro tempo seja de cautela, mas que na segunda etapa ambos os times sintam a pressão de buscar uma vitória.

Nesse sentido, assim como foi no jogo mais recente das duas equipes, o segundo tempo deve ser a metade mais efetiva, que apresentará mais bolas na rede.

Palpite 3 - Corinthians x Novorizontino - Segundo tempo metade com mais gols: 2.05 na Betano.