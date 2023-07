Palpite Corinthians x Newell's Old Boys – Copa Sul-Americana – 1/8/2023

Saiba palpites para apostar em Corinthians x Newell's Old Boys, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, esta terça-feira.

Nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas:

Aposta Palpite Odd Vitória Corinthians vence 2.00 na bet365 Ambas equipes marcam Sim 2.37 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.70 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Corinthians está em um bom momento

O Corinthians começou a temporada na Copa Libertadores, mas terminou a fase de grupos em terceiro lugar no Grupo E, atrás do Independiente del Valle e Argentinos Juniors.

Com esse resultado na Copa Sul-Americana, o time disputou o play-off de acesso às oitavas de final contra o Universitário, que eliminou com um acumulado de 3-1.

O Newell's venceu o Grupo E da Sul-Americana e, por isso mesmo, passou diretamente para as oitavas da competição.

O Corinthians leva sete jogos em todas as competições sem perder e, em casa, perdeu apena um dos seus últimos 11.

Assim, em um momento ascendente de forma, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tem tudo para vencer o encontro desta terça-feira.

Palpite 1 - Corinthians x São Paulo – Corinthians vence: 2,00 na bet365.

Newell's com excelente registro continental

O Newell's é um time com tradição no futebol argentino, porém não vence um título há 10 anos. Aliás, a equipe nunca venceu qualquer título nas provas continentais.

Em outubro de 2022, Gabriel Heinze foi contratado como treinador. Desde então, ele conseguiu um registro excelente na Copa Sul-Americana, passando a fase de grupos com cinco vitórias e um empate.

O Timão será, teoricamente, o adversário mais difícil que o time argentino enfrentou esta temporada na Copa Sul-Americana, mas acreditamos que os hermanos conseguirão marcar, pelo menos, um gol.

Palpite 2 - Corinthians x São Paulo – Ambas as equipes marcam - Sim: 2,37 na bet365.

Timão com fome de troféus

Desde 2017 que o Timão não venceu qualquer troféu em competições oficiais, tanto nacionais como continentais.

Esta temporada, já foi eliminado da Copa do Brasil e, atualmente, se encontra em 16º lugar no Brasileirão com menos 24 pontos que o líder Botafogo. Assim, sobra apenas a Copa Sul-Americana para tentar vencer um título em 2023.

Com um elenco de qualidade e jogando frente à sua torcida, o Corinthians tem tudo para vencer esse jogo e levar uma boa vantagem para defender na Argentina no jogo de volta.

Nos últimos 11 jogos em casa, o Timão só não marcou em um, derrota de 1 a 0 contra o Bragantino, e marcou dois ou mais gols em seis deles.

Palpite 3 - Corinthians x São Paulo – Mais de 2,5 gols: 2,70 na bet365.