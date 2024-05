Palpite Chelsea x Tottenham - Premier League - 2/5/24

No meio de uma disputa por vaga na Champions League com o Aston Villa, cada ponto é crucial para o Tottenham neste fim de temporada.

Blues e Spurs se enfrentam nesta quinta-feira (2) em jogo atrasado da 26ª rodada na Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.90 na Betano Total de passes Moisés Caicedo ter 55 ou mais 1.85 na Betano Total de chutes do jogo 27 ou mais 1.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Momentos de baixa para os rivais londrinos

Tottenham e Chelsea chegam para este jogo, ambos sem vencer nas suas duas últimas aparições pelo Campeonato Inglês.

Embora com uma margem de desvantagem bem diferente, tanto os Spurs quanto os Blues foram recentemente derrotados pelo Arsenal.

Três dos últimos cinco confrontos entre Chelsea e Tottenham no Stamford Bridge, terminaram em empate, incluindo o mais recente, 2-2 no segundo turno da edição passada da Premier League.

Palpite 1 - Chelsea x Tottenham - Empate: 3.90 na Betano.

Sem Enzo, Caicedo joga mais recuado

Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Connor Gallagher foram todos presenças bem recorrentes no time titular dos Blues de Mauricio Pochettino.

O meia argentino está fora da temporada se recuperando de uma cirurgia, com isso, aumentam as responsabilidades de Caicedo na saída de bola dos Blues.

No duelo contra o Aston Villa, já sem Enzo, Caicedo foi um dos melhores homens em campo no empate por 2-2, tentando 78 passes e acertando 71.

Palpite 2 - Chelsea x Tottenham - Moisés Caicedo ter 55 ou mais: 1.85 na Betano.

Chelsea escapou com um ponto do Villa Park

Por boa parte de seu último jogo, o Chelsea parecia destinado a mais uma derrota, chegando a estar atrás do Aston Villa por 2-0.

Contudo, os Blues apareceram bem no segundo tempo e com um volume ofensivo de 21 chutes, a equipe londrina chegou ao empate por 2-2.

Da mesma forma, porém sem conseguir um ponto, o Tottenham batalhou diante de situações adversas contra o Arsenal, finalizando 15 vezes em derrota por 3-2.

Palpite 3 - Chelsea x Tottenham - 27 chutes ou mais: 1.42 na Betano.