Palpite Chelsea x Burnley - Premier League - 30/3/24

Tendo conquistado apenas a sua quarta vitória na Premier League na última rodada, o Burnley visita os Blues no Stamford Bridge.

Os comandados de Mauricio Pochettino visam um lugar na primeira metade da tabela, já sem perder no Campeonato Inglês há quatro rodadas.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Vitória do Chelsea por três ou mais gols de diferença 2.95 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Cole Palmer 3.50 na Betano Total de passes de um jogador Connor Gallagher ter 68 ou mais 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Potencial de placar elástico em Londres

Mesmo em uma temporada distante do ideal para os Blues, no confronto com o Burnley pelo primeiro turno a equipe londrina confirmou seu favoritismo com vitória tranquila no Turf Moor.

A equipe comandada por Mauricio Pochettino enfiou 4-1 nos Clarets, com este sendo seu segundo triunfo por pelo menos três gols de diferença no mesmo número de jogos contra o Burnley.

Lutando contra o rebaixamento, o Burnley perdeu por três ou mais gols de diferença em duas de suas três derrotas mais recentes.

Palpite 1 - Chelsea x Burnley - Chelsea vencer por três ou mais gols de diferença: 2.95 na Betano.

Cole Palmer vem de primeira convocação

O principal jogador do Chelsea fez parte do plantel inglês que enfrentou Brasil e Bélgica, embora não tenha entrado em campo.

Esta convocação veio por conta de um grande desempenho do jovem Palmer, que lidera os Blues em gols (11) e assistências (8) na Premier League.

Palmer marcou e também deu passe para gol na vitória dos Blues contra o Burnley no primeiro turno, contribuindo múltiplas vezes em triunfo por 4-1

Palpite 2 - Chelsea x Burnley - Cole Palmer distribuir uma assistência a qualquer momento: 3.50 na Betano.

Connor Gallagher faz melhor temporada com os Blues

Mesmo com rumores de uma possível transferência desde a janela de verão, Gallagher conta com a confiança de Mauricio Pochettino como um dos pilares dos Blues.

Nas últimas duas partidas nas quais o Chelsea terminou com mais posse de bola do que seu oponente, Gallagher teve uma média de 75.5 passes.

Gallagher também chega para este jogo de sábado (30) bem descansado, tendo atuado apenas no jogo da Inglaterra contra o Brasil. O meia do Chelsea ficou no banco contra a Bélgica nesta última terça-feira (26).

Palpite 3 - Chelsea x Burnley - Conno Gallagher ter pelo menos 68 passes: 2.15 na Betano.