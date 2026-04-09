Palpite Brest x PSG - Ligue 1 - 25/10/2025

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória fora de casa para o PSG, mas com muitos gols no horizonte.

Melhores palpites para Brest x PSG:

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.70 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.27 na Betano;

Désiré Doué como artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.40 na Betano.

Previsão de placar: Stade Brestois 1-3 Paris Saint-Germain.

Nossa análise: momento das equipes

Tem sido uma temporada de altos e baixos para o Brest até agora, mas eles têm mostrado alguma recuperação recentemente.

Eles recebem o PSG no meio de uma sequência de quatro jogos sem perder, tendo marcado nove gols nesse período. Este jogo será, sem dúvida, o maior teste deles até agora.

Seus adversários, por outro lado, estão extremamente confiantes após o desempenho no meio da semana.

Os homens de Luis Enrique marcaram sete gols contra o Bayer Leverkusen, conquistando sua nona vitória na temporada 2025/26.

Eles estão de olho no topo da Ligue 1, mas precisam que o Marseille tropece nesta semana para alcançar esse objetivo.

Prováveis escalações de Brest x PSG

Brest: Majecki, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko, Magnetti, Chotard, Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe, Ajorque;

PSG: Chevalier, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernández, Zaire-Emery, Vitinha, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Espere gols de ambos os lados

Ambas as equipes marcaram em 75% dos jogos do Brest em casa na liga nesta temporada, e o PSG pode ser vulnerável.

Os gigantes franceses sofreram gols em cada um dos seus últimos quatro jogos e o Strasbourg marcou três contra eles em seu recente confronto na Ligue 1. Éric Roy verá brechas na defesa adversária.

Enrique pode ser tentado a fazer algumas mudanças no time após a vitória na Champions League, mas eles têm algum tempo até o próximo jogo. Estando atrás do Marseille no topo, os Les Parisiens estarão atentos a possíveis armadilhas.

Em última análise, espera-se que os visitantes triunfem, mas o time da casa pode causar algum dano no caminho.

Palpite 1 para Brest x PSG: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brest x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Goleada em Brest

Há bons motivos para esperar muita ação no gol nesta partida. Cinco dos jogos do PSG em todas as competições tiveram mais de 3,5 gols, e isso aconteceu em quatro dos jogos do Brest também.

Ambas as equipes marcaram 3+ em seu encontro mais recente e têm atacantes capazes de causar problemas reais.

Os jogos do PSG na liga não têm sido particularmente de muitos gols ultimamente.

Luis Enrique teve que rodar seu elenco recentemente. Independentemente de quem comece pelos visitantes, o Brest vai atacar.

Eles marcaram tantos gols quanto sofreram, com um saldo de gols de zero. Eles têm um dos ataques mais potentes da liga e também uma das defesas mais vazadas.

Esperamos plenamente que os visitantes saiam vitoriosos, mas os anfitriões não vão desistir sem lutar.

Palpite 2 para Brest x PSG: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.27 na Betano.

Doué de volta ao jogo

Désiré Doué é uma das inúmeras opções de ataque disponíveis para Enrique ao escolher seu time para este confronto.

Ele não é o artilheiro da equipe nesta temporada e dificilmente é prolífico. No entanto, ele encontrou alguma forma e estará de bom humor após seus dois gols contra o Leverkusen.

É difícil prever quem o técnico do PSG escolherá para o ataque, mas Doué tem se mostrado um desafio, independentemente. Seja saindo do banco ou começando no XI inicial.

Ele também causou problemas para o Brest no passado, marcando dois gols e dando duas assistências em suas oito partidas contra eles.

O PSG só perdeu um desses jogos com Doué em campo, e todos, exceto um, foram de muitos gols. O jovem ponta está claramente animado com a perspectiva deste jogo.