Palpite Bragantino x Botafogo - Copa do Brasil - 06/08/2025

A partida está marcada para esta quarta-feira (6), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Em busca do título inédito da Copa do Brasil, o Botafogo abre boa vantagem sobre o Bragantino, que vive um momento negativo na temporada.

Confira alguns palpites e análises para Bragantino x Botafogo.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Ambas Marcam SIM 1.93 Casa – Total Gols Menos 1,5 1.41 Dupla Chance Empate ou Botafogo 1.43

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 04/08, às 15h.

Como chegam as equipes

O Fogão abriu boa vantagem ao vencer o jogo de ida por dois gols de diferença e sai na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Com gols de Montoro e Alexander Barboza, o Alvinegro construiu o placar ainda no primeiro tempo e agora pode até perder por um gol de diferença na partida de volta.

No fim de semana, porém, o time sofreu uma derrota em casa pelo Campeonato Brasileiro: foi superado pelo Cruzeiro por 2x0.

Já o Bragantino vive um momento delicado na temporada. Após a derrota para o Botafogo, voltou a ser derrotado, desta vez por 2x1 para o Atlético-MG, também pelo Brasileirão.

Com isso, a equipe chega a seis jogos sem vitória, incluindo cinco derrotas consecutivas.

Para ambas equipes marcarem

Embora o Massa Bruta venha de uma sequência de seis jogos sem vencer, em quatro dessas partidas a equipe conseguiu furar a defesa adversária.

O Botafogo, apesar de contar com uma defesa bem posicionada, que sofreu apenas um gol nos três jogos pela Copa do Brasil, acabou vazado em duas das suas últimas três partidas.

O caso mais recente foi no domingo (03), na derrota para o Cruzeiro. Antes disso, levou o gol de empate nos minutos finais do duelo com o Corinthians, válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

Jogando em casa, em um confronto decisivo e precisando desesperadamente de um resultado positivo, é natural esperar que o Bragantino consiga balançar as redes.

Já o Botafogo, embora tenha passado em branco na última partida, conta com um sistema ofensivo perigoso. Assim como no primeiro confronto das oitavas, a equipe tem plenas condições de ser eficaz mais uma vez.

Palpite 1 - Ambas marcam (SIM), com odd 1.93 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bragantino x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de gols para o Bragantino

Com base nos últimos oito confrontos do Bragantino, embora a equipe tenha conseguido marcar gols em cinco deles, só conseguiu balançar as redes mais de uma vez em apenas duas ocasiões. A última vez em que marcou dois gols foi no empate por 2x2 com o São Paulo, na 14ª rodada.

Desde então, o time não tem mostrado grande força ofensiva, nem mesmo diante de defesas mais frágeis, como a do Fortaleza, uma das mais vazadas do Brasileirão, contra a qual marcou apenas um gol.

Enfrentando o Botafogo, que possui uma defesa mais sólida e só sofreu mais de um gol em uma das últimas dez partidas, a tendência é de ainda mais dificuldades para o setor ofensivo do time mandante.

Além disso, o Botafogo entra em campo com a vantagem no placar agregado e deve adotar uma postura mais cautelosa, priorizando a solidez defensiva e limitando os espaços. Isso deve tornar o cenário ainda mais desafiador para o ataque do Bragantino.

Palpite 2 - Menos 1,5 para o Bragantino, com odd 1.41 na F12 Bet.

Dupla chance

Mesmo jogando em casa, o Bragantino tem pouco, ou nenhum, favoritismo nesta decisão, considerando a má fase da equipe e os resultados negativos nas últimas atuações.

Nos últimos três jogos como mandante, o time foi derrotado em duas ocasiões e empatou uma, o que evidencia a dificuldade em aproveitar o fator casa para construir resultados positivos.

Além disso, para avançar na Copa do Brasil, o Bragantino precisa vencer por três gols de diferença. Na melhor das hipóteses, uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

O Botafogo, por sua vez, pode até ser derrotado por um gol de diferença e ainda assim garantir a vaga na próxima fase. A expectativa é de que o time carioca adote uma postura mais fechada, assumindo o controle da partida e administrando o resultado a seu favor.

Palpite 3 - Empate ou Botafogo, com odd 1.43 na F12 Bet.