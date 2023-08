Palpite Bragantino x América-MG - Copa Sul-Americana - 10/8/23

Saiba palpites para Bragantino x América-MG, válido pelo segundo jogo das oitavas da Copa Sul-Americana.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois gigantes de seus países para definir quem avança para as quartas de final. Confira!

Aposta Palpite Odd Vitória Bragantino vence 1.52 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 1.75 na Betano Jogador marcar gol Eduardo Sasha para marcar a qualquer momento 2.10 na na Betano

Bragantino não perde há quatro partidas

Finalista na edição de 2021 e figurando entre os times com mais probabilidades de levantar a taça desse ano, o Massa Bruta enfrenta um teste complicado contra o Coelho, que vem fazendo “milagres” nessa Sul-Americana. Afinal, o time mineiro esteve muito perto de ser eliminado na primeira fase, porém, duas vitórias seguidas nas últimas rodadas da Chave F, o colocaram nos playoffs.

O Red Bull Bragantino, atualmente, se encontra numa sequência de quatro jogos sem ser derrotado, dos quais venceu duas e empatou outras duas. O América-MG, por sua vez, vem fazendo o contrário, afinal, já não vence há quatro jogos (dois empates e duas derrotas).

Embora no histórico a vantagem seja da equipe mineira, que venceu dez vezes contra seis do Massa Bruta (houve ainda outros cinco empates), o momento atual é muito mais favorável ao time paulista, que vem fazendo uma boa campanha tanto no torneio continental quanto no nacional, diferente do América, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, estando, inclusive, na última posição.

Palpite 1 - Bragantino x América-MG - Bragantino vence

A pior defesa do Brasileirão contra o melhor ataque da Sul-Americana

O momento vivido pelas duas equipes é totalmente diferente. Pois como dito, enquanto o América está afundado na última posição do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, por sua vez, concorre por uma vaga no G4.

Indo aos números deste Brasileirão, o Coelho é a equipe mais vazada da competição. Ao todo, em dezessete jogos disputados, o time sofreu 40 gols, o que lhe estabelece uma assustadora média de 2,35 gols sofridos por partida.

Do outro lado, temos os números do Massa Bruta na Copa Sul-Americana. Até aqui a equipe marcou 22 gols em apenas sete partidas disputadas, o que lhe deixa com uma média de 3,14 gols por jogo. Sendo, dessa forma, o melhor ataque do torneio.

Palpite 2 - Bragantino x América-MG - Mais de 2,5 gols no jogo

Sasha é o artilheiro do Massa Bruta na Sul-Americana

Embora o artilheiro do campeonato seja Mastriani, do América-MG, que soma seis gols na competição, acreditamos que quem possa de fato brilhar neste duelo é o número dezenove do time de Bragança Paulista, Eduardo Sasha.

No Brasileirão o atacante já marcou seis gols na competição e figura em quarto lugar na lista de artilheiros deste campeonato. Já na Copa Sul-Americana, ele é o vice-artilheiro, pois marcou cinco gols até aqui.

Com isso, levando em consideração que o atleta tem uma média de 0,71 gol por partida no torneio continental, ele se torna um forte candidato a balançar as redes. Ainda, outro ponto de destaque é que ele já soma três assistências na competição, ou seja, estatisticamente ele tem ao menos uma participação em gol por jogo.

Palpite 3 - Bragantino x América-MG - Sasha para marcar a qualquer momento