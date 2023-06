Palpite Botafogo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 10/6/23

Veja palpites e dicas de apostas para o duelo entre o Botafogo, líder da competição, e o Fortaleza, que busca se reaproximar do G4.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida da 10ª rodada do Brasileirão que ocorre neste sábado (10) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Botafogo vence a partida: 2.05 na bet365.

2.05 na bet365. Ambas as equipes marcam - não: 1.95 na bet365.

1.95 na bet365. Mais de 1,5 gols no jogo: 1.33 na bet365.

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Botafogo venceu todos os seus jogos em casa neste Brasileirão

O Botafogo, líder do campeonato brasileiro com 21 pontos (15 conquistados no Engenhão), recebe o Fortaleza para tentar acumular a sexta vitória seguida neste Brasileirão atuando na condição de mandante.

Atuando em casa, na primeira rodada, o Fogão venceu o São Paulo por 2-1, depois venceu o Atlético-MG pelo placar de 2-0, Corinthians 3-0, Fluminense 1-0, e por fim, superou o América-MG por 2-0.

Ou seja, além de ter vencido todos os seus cinco jogos disputados no seu estádio, a equipe do Glorioso apresenta uma boa consistência defensiva, pois vazada apenas uma vez em seus domínios, estabelecendo assim, uma média de 0,2 gol sofrido por partida.

Palpite 1 - Botafogo x Fortaleza - Botafogo vencer a partida: 2.05 na bet365.

Fortaleza tem a defesa menos vazada do Brasileirão

Com apenas seis gols sofridos em nove jogos neste Campeonato Brasileiro (média de 0,66 por partida), o Fortaleza lidera o ranking dos times menos vazados na elite do futebol nacional.

O Botafogo, obviamente, não aparece no topo da tabela de classificação por acaso: pois como mencionado anteriormente, o time também tem uma defesa muito eficiente, e ocupa a segunda colocação neste ranking, tendo sofrido ao todo 7 gols em nove jogos (0,77 por partida).

Portanto, este será um duro teste para ambas as equipes, visto que precisam furar os melhores sistemas defensivos na atualidade da competição. E nessas tentativas de furar o bloqueio adversário, a torcida do Fogão terá que ser muito paciente.

Palpite 2 - Botafogo x Fortaleza - Não para ambas as equipes marcarem: 1.95 na bet365.

Dois times têm média superior a um gol marcado por jogo nesta temporada

Ao longo da temporada, o Fortaleza já foi a campo em 41 oportunidades. Dessas, o Tricolor do Pici anotou 83 gols, média de 2,02 gols anotados por partida. Sendo este, inclusive, o segundo melhor ataque do Brasil, atrás apenas do Sport, que balançou as redes 84 vezes.

Do outro lado, o Botafogo aparece na quinta posição dos ataques mais mortais de 2023. O time carioca já marcou 63 gols em 35 partidas disputadas até aqui, média essa que fica em 1,8 por jogo.

Além disso, é válido mencionar ainda, que em 90 jogos já realizados nesta temporada do Brasileirão, ocorreram 235 gols, números esses que levam a média para 2,61 gols por jogo nesta edição do campeonato.

Palpite 3 - Botafogo x Fortaleza - Mais de 1,5 gols no jogo: 1.33 na bet365.