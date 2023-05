Palpite: Botafogo x Fluminense – Campeonato Brasileiro – 20/5/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o confronto deste sábado entre Botafogo x Fluminense.

A sétima rodada do Brasileirão Série A será disputada nesse final de semana e o líder Botafogo vai defender o seu lugar ao receber o terceiro classificado, o Fluminense. Um teste de fogo para o time de Luís Castro.

O Alvinegro Carioca começou bem a época e chegou à liderança da classificação do Brasileirão, mas chega a esta rodada após duas derrotas, uma contra o Goiás na rodada seis e outra contra o Athletico Paranaense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Flu empatou com o Flamengo a zero, em casa, também no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Separados por dois pontos, com o Palmeiras no meio, a briga é pela liderança da tabela.

Dicas de apostas Botafogo x Fluminense

Veja sugestões de palpite para o jogo no Campeonato Brasileiro.

Vitória do Botafogo

3,00 na bet365

3,10 na Betano

2,87 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,80 na bet365

1,80 na Betano

1,78 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

2,05 na bet365

2,07 na Betano

1,98 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Botafogo deve usar as suas melhores armas

O Alvinegro de 2023 tem anotado gols com frequência, nos últimos 13 jogos em todas as competições só não marcou gol em um, 0-0 contra o Quito na Copa Sul-Americana.

O contra-ataque é a sua arma favorita, baseando a sua tática em uma defesa forte, aguentando o jogo dos rivais e depois saindo rápido na resposta.

O Flu é favorito para vencer, mas Luís Castro é um técnico inteligente e deverá saber bem quais os pontos fracos do Tricolor. Ele tem também o melhor marcador do campeonato no momento, Tiquinho Soares.

Aposta 1: Botafogo x Fluminense – Botafogo vence: 3,00 na bet365, 3,10 na Betano e 2,87 na Sportingbet.

Flu não vai ser fácil

O Tricolor tem um elenco de muita qualidade e gols também não são problema. Tal como o Botafogo, o Fluminense, nos últimos 13 jogos em todas as competições, só não anotou no empate desta semana com o Mengão.

Os Alvinegros mostraram também que podem ser vazados, com as duas derrotas que sofreram a serem de virada, talvez resultado de um excesso de confiança pelo bom arranque de época.

O Flu terá um tratamento de mais respeito pelo Botafogo que vai tentar não cometer os mesmos erros dos dois jogos anteriores, mas esperamos gols.

Aposta 2: Botafogo x Fluminense – Ambas as equipes marcam: 1,80 na bet365, 1,80 na Betano e 1,78 na Sportingbet.

Marcar é importante

O Botafogo leva 25 gols feitos em 14 jogos, em todas as competições, 13 gols no Brasileirão.

O Fluminense contabiliza 27 gols em 12 jogos, em todas as competições, 12 gols no Brasileirão.

Por isso, acreditamos que esta será uma partida com mais de 2,5 gols.

Aposta 3: Botafogo x Fluminense – Mais de 2,5 gols: 2,05 na bet365, 2,07 na Betano e 1,98 na Sportingbet.