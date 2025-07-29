Palpite Botafogo x Bragantino - Copa do Brasil - 29/07/2025

Confira algumas dicas de apostas e análises para Botafogo x Bragantino.

Mercado Palpite Odds na Betboom Total de Gols Menos 2,5 1.74 Resultado Final Botafogo 2.21 Escanteios para o Bragantino Mais 3,5 1.76

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 27/07, às 20h43.

Como chegam as equipes

Botafogo e Bragantino se enfrentam após uma rodada sem vitórias no Campeonato Brasileiro, agora pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Alvinegro, atuando em casa contra o Corinthians, chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate na segunda etapa, encerrando a partida em 1x1.

Com esse resultado, o Botafogo soma dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos.

Já o Massa Bruta foi derrotado pelo Fortaleza por 3x1 no Castelão. O time cearense, que briga na parte inferior da tabela, impôs ao Bragantino sua quarta partida consecutiva sem vencer.

Expectativa de poucos gols na partida

Os últimos jogos do Botafogo têm sido mais equilibrados e com poucos gols. Nas suas sete partidas mais recentes, nenhuma terminou com mais de dois gols no placar.

O Bragantino, por sua vez, registrou mais de 2,5 gols em cinco dos seus últimos sete jogos, mas vive um momento de fragilidade defensiva.

Por isso, em boa parte dessas partidas, o alto número de gols foi mais consequência da atuação dos adversários do que de sua própria produção ofensiva.

Vale lembrar ainda que, nos dois confrontos mais recentes entre Botafogo e Bragantino, o placar final ficou abaixo de três gols.

Diante disso, considerando o padrão de poucos gols nas últimas partidas do Botafogo e o fato de o time alvinegro manter uma organização defensiva sólida, o que pode dificultar as ações ofensivas dos visitantes, há bons motivos para acreditar na consistência desse palpite.



Palpite 1 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.74 na Betboom.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Botafogo é o favorito na disputa

Desde a retomada do Brasileirão, o Bragantino tem mostrado queda de rendimento e oscilado bastante.

O time de Bragança Paulista venceu apenas uma das suas cinco últimas partidas, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

O Botafogo, por outro lado, vive um momento mais consistente, acumulando duas vitórias e dois empates desde o retorno às competições nacionais.

No retrospecto dos últimos dez confrontos entre as equipes, o Botafogo leva ampla vantagem: venceu sete vezes, empatou duas e foi derrotado apenas uma vez.

Diante do bom momento e atuando em casa, o Botafogo entra como favorito no confronto. O fator mando de campo deve pesar a seu favor, podendo ser decisivo para encaminhar um bom resultado para o jogo de volta.



Palpite 2 - Vitória do Botafogo com Odd 2.21 na Betboom.

Escanteios para o Bragantino

O mercado de escanteios pode ser uma boa opção envolvendo o Bragantino, especialmente considerando seu desempenho recente nesse aspecto.

Nas últimas dez partidas, o time cobrou um total de 47 escanteios, ultrapassando a marca de 3,5 cobranças em sete desses jogos.

Esse padrão de alta frequência se mantém mesmo quando atua fora de casa, o que reforça a tendência.

Dessa forma, no confronto desta terça-feira, é razoável esperar que o Bragantino registre, ao menos, quatro escanteios ao longo da partida.



Palpite - Mais 3,5 Escanteios do Bragantino com Odd 1.76 na Betboom.