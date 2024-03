Palpite Borussia Dortmund x PSV - Champions League - 13/3/24

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, a equipe alemã do Borussia Dortmund recebe os holandeses do PSV.

O confronto acontece no dia 13 de março (quarta-feira), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Time para se classificar Borussia Dortmund 1.60 na KTO Resultado Borussia Dortmund vence 2.10 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 1.50 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Borussia decide com o apoio de sua torcida

Próximo de conquistar o título da Eredivisie (Campeonato Holandês), o PSV vem realizando uma temporada interessante. Porém, o fato de não ter vencido seu jogo em casa contra os alemães coloca em cheque sua continuidade na Champions.

Na primeira partida, as duas equipes ficaram em apenas um empate por 1 a 1. Na ocasião, o jogo foi bastante equilibrado, indicando possibilidade de ambos avançarem para as quartas.

Contudo, o que, de fato, dá o favoritismo para os alemães é o fator casa. Afinal, a equipe vem desempenhando uma grande performance como mandante, uma vez que não perdeu ainda na competição, mesmo tendo iniciado no “Grupo da Morte”

Palpite 1 - Borussia Dortmund x PSV - Borussia Dortmund se classifica: 1.60 na KTO.

Borussia favorito para o duelo

O Borussia Dortmund, no Campeonato Alemão desta temporada, se posiciona como o quarto colocado. São treze vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas.

Desse número, atuando como mandante, a equipe comandada por Edin Terzić tem o quinto melhor desempenho. No total, são sete vitórias, dois empates e três derrotas. Foram 24 gols marcados e 18 sofridos.

Ainda, vale observar que o PSV não vem sendo tão convincente quando atua fora de casa na Champions. Em três jogos, há uma vitória, um empate e uma derrota.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x PSV - Borussia Dortmund vence: 2.10 na KTO.

Ambos buscam a vitória

Na atual edição da Champions, os holandeses marcaram 9 gols em sete jogos até aqui e sofreram outros 11 (média de 1,28 a favor e de 1,57 contra). Ou seja, o PSV faz e sofre ao menos um gol por partida.

Do outro lado, o Borussia Dortmund marcou 8 gols a favor e sofreu outros 5. Ainda que apresente uma defesa sólida, seu ataque também indica que ambos os times podem marcar gols.

Outro ponto importante é que, em quatro das últimas cinco partidas oficiais do Borussia Dortmund, as duas equipes conseguiram chegar às redes.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x PSV - Sim para ambos marcam: 1.50 na KTO.