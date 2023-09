Palpite Boca Juniors x Palmeiras - Copa Libertadores - 28/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Boca Juniors x Palmeiras, na semifinal da Copa Libertadores.

Neste duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, a equipe do Boca Juniors recebe o Palmeiras. O confronto acontece nesta quinta-feira (28), no icônico estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida entre argentinos e brasileiros. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla: Palmeiras ou Empate 1.42 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.35 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.62 na Betano

Momentos diferentes

De um lado, o Boca, um time com seis conquistas de Libertadores, sendo o segundo mais vitorioso da competição. Do outro, o Palmeiras, um dos brasileiros mais vitoriosos deste torneio continental, com três títulos.

Porém, embora sejam dois times tradicionais, na última década o Alviverde tem sido muito mais eficiente, pois conseguiu este troféu em duas ocasiões, 2020 e 2021. Já o Boca não ergue essa taça desde 2007, ou seja: são mais de 15 anos de espera.

Assim, ainda que o Verdão venha jogando melhor nos últimos anos e tenha um orçamento maior na construção do elenco, sabemos que vencer na La Bombonera é algo muito difícil. Mas, mesmo assim, acreditamos que o time brasileiro possa construir um bom resultado fora de casa.

Palpite 1 - Boca Juniors x Palmeiras - Palmeiras ou Empate: 1.42 na Betano.

Palmeiras vem participando de jogos com poucos gols

O Boca Juniors garantiu vaga na semifinal da Libertadores sem sequer fazer um único gol nas duas partidas que disputou nas quartas de final contra o Racing. As duas partidas terminaram 0 a 0 e o time de La Boca passou nas penalidades.

Além desse avanço sofrido, o Boca também não vem fazendo um bom início de Campeonato Argentino. O time do contestado técnico Jorge Almirón venceu apenas dois jogos, perdeu três e empatou uma vez.

O Palmeiras, por sua vez, também não vem participando de jogos com muito gols. As últimas cinco partidas envolvendo o Verdão em todas as competições tiveram menos de 1,5 gols. Assim, embora o Alviverde tenha o melhor ataque, esse não aparenta ser um jogo com muita bola na rede.

Palpite 2 - Boca Juniors x Palmeiras - Menos de 1,5 gols: 2.35 na Betano.

Ninguém quer ser expor demais

O time argentino sabe que o segundo jogo em São Paulo será muito duro, até porque o Palmeiras ainda não perdeu em casa como mandante na Libertadores. Assim, os argentinos entendem que não podem permitir que o Palmeiras construa um resultado positivo na Bombonera.

Dessa forma, o Boca deve estar muito precavido para este duelo, assim como o Palmeiras. Abel deve colocar seu time em zona intermediária. Nem tão recuado para não chamar a pressão, mas também nem tão à frente a ponto de ficar exposto.

Assim, esperando um jogo muito fechado no meio de campo e com poucos espaços para criação de jogadas mais perigosas, acreditamos que os times terão muita dificuldade no setor ofensivo. Dessa forma, isso sugere um jogo onde apenas um ou nenhum time consiga fazer gols.

Palpite 3 - Boca Juniors x Palmeiras - Não para ambos marcam: 1.62 na Betano.