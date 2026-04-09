Palpite Barcelona x Olympiakos - Champions League - 21/10/2025

Equipes se enfrentam na tarde dessa terça-feira (21), às 13h45 (horário de Brasília), estádio Olímpic Lluís Companys, pela 3ª rodada da Champions League 2025/26.

Melhores palpites para Barcelona x Olympiakos:

Barcelona vence e menos de 3,5 gols, com odds de 2.22 na Betano;

Olympiakos não marca gols, com odds de 1.90 na Betano;

Resultado final - múltiplos resultados: 1:0, 2:0 ou 3:0, com odds de 2.95 na Betano.

Esperamos uma vitória do Barcelona por 2-0.

Nossa análise: momento das equipes

O Barcelona receberá o Olympiakos pela terceira rodada da Champions League no Estádio Olímpico Lluís Companys, em um duelo crucial para se manter vivo no grupo.

Os catalães buscam recuperar a confiança na Europa após um início irregular na competição.

O time blaugrana chega após uma vitória agônica contra o Girona na La Liga, com um gol nos minutos finais que interrompeu uma sequência de duas derrotas consecutivas.

Esse triunfo deu um alívio à equipe, que precisava reencontrar a vitória para aliviar a pressão.

Na Champions League, o Barcelona vem de uma derrota frente ao PSG, em um jogo onde mostrou momentos de bom futebol, mas também muitas dúvidas defensivas.

Apesar dos altos e baixos, os comandados por Flick esperam aproveitar o fator casa para voltar a somar três pontos e encaminhar sua classificação.

Por outro lado, o Olympiakos chega a este compromisso sem ter conseguido vencer ou marcar nesta edição do torneio. O time grego, no entanto, vem motivado após uma vitória em sua liga local, embora saiba que o desafio em Barcelona será muito maior.

Historicamente, o Olympiakos nunca conseguiu vencer como visitante frente a um time espanhol em competições europeias.

Com esse histórico e a diferença de elencos, as chances dos gregos parecem limitadas, embora busquem surpreender e, pelo menos, quebrar sua seca de gols na Champions League.

Escalações esperadas para Barcelona x Olympiakos

Barcelona: Szczesny, Koundé, Garcia, Cubarsi, Martín; De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford; Torres;

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; García, Hezze, Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Barcelona é, definitivamente, o favorito

A vitória do Barcelona é, sem dúvida, o resultado mais provável neste confronto. O time catalão é o claro favorito por sua hierarquia e fator casa, mas a grande incógnita está na quantidade de gols que pode marcar.

Segundo nossa análise, não se espera um resultado muito amplo. O Barcelona tem diminuído sua capacidade goleadora nos últimos jogos e conseguido vitórias muito apertadas, sem mostrar a contundência ofensiva das primeiras rodadas.

Por sua vez, o Olympiakos parece ter uma defesa sólida, já que não costuma sofrer muitos gols.

Considerando esses fatores, acreditamos que uma aposta combinada que contemple a vitória do Barcelona com poucos gols no placar seja uma opção bastante viável.

Palpite 1 para Barcelona x Olympiakos: Barcelona vence e menos de 3,5 gols, com odds de 2.22 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Olympiakos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Olympiakos não deve marcar

Apesar de ter jogado os dois primeiros jogos de forma aceitável na Champions League, o Olympiakos mostrou sérias falhas ofensivas.

O time carece de efetividade no último terço e gera muito poucas chances claras de gol, o que limita consideravelmente suas possibilidades.

Essa falta de peso no ataque se torna um problema maior quando o time grego joga fora de casa, especialmente contra adversários de maior hierarquia.

Historicamente, visitar times espanhóis tem sido uma tarefa complicada para o Olympiakos, que quase nunca consegue se impor ou encontrar espaços para atacar.

Por isso, embora o Barcelona tenha mostrado algumas fraquezas defensivas em seus últimos jogos, é pouco provável que o time grego consiga aproveitá-las.

Tudo indica que o Olympiakos terá poucas chances de marcar neste duelo.

Palpite 2 para Barcelona x Olympiakos: Olympiakos não marca gols, com odds de 1.90 na Betano.

1-0, 2-0 ou 3:0 são opções atrativas

Esperando uma vitória do Barcelona sem uma grande diferença no placar e considerando as limitadas opções ofensivas do Olympiakos, os resultados ajustados parecem os mais prováveis.

O time catalão deve se impor com autoridade, mas sem a necessidade de golear.

Nesse sentido, os placares de 1-0, 2-0 e 3-0 se apresentam como opções bastante atrativas.

Além disso, essas combinações oferecem uma cota interessante, ideal para quem busca uma aposta equilibrada entre risco e probabilidade de acerto.

Palpite 3 para Barcelona x Olympiakos: Resultado final - múltiplos resultados: 1:0, 2:0 ou 3:0, com odds de 2.95 na Betano.