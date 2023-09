Palpite Bahia x Vasco - Campeonato Brasileiro - 3/9/23

Saiba os melhores palpites para Bahia x Vasco, no Brasileirão. Veja as dicas dos especialistas em apostas

Ambos lutando contra o rebaixamento, o décimo sexto colocado, Bahia (com 24 pontos) recebe o décimo oitavo Vasco, com 16 pontos.

Estas duas equipes carregam retrospectos similares nos últimos jogos, com duas derrotas e uma vitória nas três rodadas mais recentes. No primeiro turno deu Bahia por 1-0, em pleno São Januário.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bahia 2.10 na Betano Resultado do primeiro tempo Bahia vencer o primeiro tempo 2.77 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.91 na Betano

Invencibilidade de dois meses na Fonte Nova

Apesar da posição precária na tabela, o Bahia vem exercendo o seu mando de campo com bons resultados nas últimas rodadas. Em sua última partida em casa, o Tricolor Baiano conquistou um resultado surpreendente, goleando o Bragantino por 4-0.

A última derrota do Bahia na Fonte Nova ocorreu no dia primeiro de julho, quando caiu para o terceiro colocado Grêmio, por 2-1. Desde então, em todas as competições, são dois empates e duas vitórias.

Ressaltando que nos dois últimos jogos em casa, o saldo do Bahia é de +6, além da goleada diante do Bragantino, o Tricolor Baiano também derrotou o América-MG por 3-1.

Palpite 1 - Bahia x Vasco - Bahia vencer o jogo: 2.10 na Betano.

Inícios positivos em casa para o Bahia

A equipe de Pedro Caixinha jogou 10 partidas em casa até o momento e, nestes jogos, balançou as redes 18 vezes.

Quase sempre, o Bahia marca, pelo menos, uma vez na etapa inicial, dentro da Fonte Nova. Em nove destes 10 jogos como mandante, o Tricolor Baiano fez pelo menos um gol no primeiro tempo.

Fora de casa, a média de gols sofrida do Vasco é o dobro na etapa inicial em relação ao segundo tempo. Sendo 0.6 gol por jogo, no primeiro tempo, e 0.3 na etapa complementar.

Palpite 2 - Bahia x Vasco - Bahia vencer o primeiro tempo: 2.77 na Betano.

Média de gols alta na Arena Fonte Nova

Apesar de marcar 18 gols em 10 partidas em casa, o Bahia venceu apenas quatro jogos na Fonte Nova, e isto passa por uma falha na defesa, que também possibilita oportunidades para as equipes visitantes.

Com os 12 gols sofridos pelo Bahia dentro de seus domínios, a média de gols de jogos do Bahia em casa é de três por jogo.

Em 10 partidas como visitante, os jogos do Vasco tiveram um total de 27 gols. Nove marcados pelo Cruzmaltino, e 18 sofridos.

Palpite 3 - Bahia x Vasco - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.91 na Betano.