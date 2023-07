Palpite Atlético-MG x Palmeiras - Copa Libertadores - 2/8/23

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois grandes times do futebol nacional.

Aposta Palpite Odd Empate Atlético-MG e Palmeiras empatam 3.10 na bet365 Ambos times marcam Sim 1.95 na bet365 Mais/menos gols Mais de 1,5 gols no segundo tempo 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Felipão ainda não venceu no comando do Atlético-MG

O Atlético-MG chega pressionado para essa partida. Já são, ao todo, nove jogos sem saber o que é uma vitória. Nessa sequência, o Galo se deparou com cinco empates e outras quatro derrotas. Derrotas essas que o fizeram despencar no Brasileirão.

O Palmeiras, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas, a mais recente delas justamente em Minas Gerais. Pelo Brasileirão, o Verdão goleou o América-MG por 4 a 1. Quebrando assim uma sequência de quatro jogos sem vencer fora de casa.

Nos últimos sete encontros dessas equipes, seis terminaram empatadas. E fazendo um recorte para as últimas quatro partidas de Libertadores que Atlético e Palmeiras se enfrentaram, nas quatro houveram igualdade no placar. Por isso, acreditamos que esse resultado pode voltar a aparecer.

Palpite 1 - Atlético-MG x Palmeiras - Empate: 3.10 na bet365.

Os dois times marcaram em quatro dos últimos cinco jogos do Palmeiras

Em seus últimos cinco jogos, os dois times fizeram gols em quatro jogos do Palmeiras. Na ordem se segue assim: Palmeiras 2 a 2 com Athletico-PR, São Paulo 1 a 0 sobre o Palmeiras (sendo esse o único jogo onde ambos não marcaram), Palmeiras 1 a 1 com o Flamengo, São Paulo 2 a 1 sobre o Verdão, e por fim, Palmeiras 4 a 1 no América.

No time do Galo, ambos os times marcaram na última vez que a equipe mineira esteve em campo. Na ocasião, diante do Flamengo, pela décima sétima rodada do Brasileirão, a partida terminou 2 a 1 para a equipe carioca.

Além disso, vale mencionar que, essas duas equipes estiveram frente a frente em 80 oportunidades. Dessas, o Palmeiras marcou 103 gols, enquanto o Atlético-MG anotou 87. Ou seja, ambos possuem uma média superior a 1 gol por jogo.

Palpite 2 - Atlético-MG x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 1.95 na bet365.

Na Libertadores as duas equipes juntas anotaram 24 gols no segundo tempo

Os dois times, como mencionado antes, são donos de dois dos melhores elencos do Brasil. No setor ofensivo das equipes, temos jogadores como Rony, Dudu, Endrick, Hulk, Vargas e até mesmo Paulinho, que é o artilheiro da competição com sete gols.

O Atlético-MG iniciou sua trajetória nesta competição ainda na segunda fase da pré-Libertadores, tendo feito até aqui dez jogos. Desses, a equipe mineira marcou 14 gols, e desse total, 12 gols foram anotados na segunda etapa.

O Palmeiras possui o melhor ataque da competição, em seis partidas, a equipe anotou 16 gols. Ou seja, o que estabelece uma média de 2,6 por partida. Além disso, desses dezesseis, 12 gols foram marcados no segundo tempo.

Palpite 3 - Atlético-MG x Palmeiras - Mais de 1,5 gol no segundo tempo: 1.90 na bet365.