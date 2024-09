Palpite Atlético-GO x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 14/4/24

Buscando retornar ao topo do futebol brasileiro, já sem vencer o Brasileirão desde 2020, o Mengão viaja ao centro-oeste para enfrentar o Atlético-GO.

Confira aqui os nossos palpites para o duelo de rubro-negros neste domingo (14) em Goiânia.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Pedro 2.12 na Betano Total de gols de uma equipe Atlético-GO não marcar 2.27 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona a casa Bwin apostas

Mengão imbatível em 2024

O atual campeão carioca não tem dado brecha para seus oponentes na atual temporada, trazendo para seu início de trajetória no Brasileirão uma invencibilidade no ano.

A equipe de Tite venceu sua partida mais recente, passando pelo Palestino por 2-0 na Copa Libertadores da América.

São nove triunfos e três empates nos últimos 12 jogos por todas as competições para o Rubro-Negro Carioca sem ser derrotado desde o último jogo do Brasileirão de 2023.

Palpite 1 - Atlético-GO x Flamengo - Vitória do Flamengo: 1.75 na Betano.

Camisa 9 do Fla contribui um gol por jogo

Pedro se beneficia de todo o suporte ofensivo que recebe de nomes como Giorgian De Arrascaeta, Everton Cebolinha e Luiz Araújo.

Em 14 aparições na atual temporada, o centroavante do Mengão marcou 13 vezes e também deu uma assistência.

Na vitória por 2-0 diante do Palestino, Pedro abriu o caminho para o triunfo marcando o primeiro gol do jogo, ainda na etapa inicial.

Palpite 2 - Atlético-GO x Flamengo - Pedro marcar a qualquer momento: 2.12 na Betano.

Defesa do Mengão segue brilhando

O goleiro Agustín Rossi foi vazado pela primeira vez na estreia do Flamengo na Libertadores em empate com o Millonarios por 1-1 no dia 2 de abril.

Em 14 atuações nesta temporada, o gol marcado pela equipe colombiana foi o único sofrido por Rossi em 2024 durante partidas oficiais.

Nenhuma equipe em todo o futebol brasileiro tem acumulado clean sheets no mesmo ritmo dos comandados de Tite neste ano. Ou seja, o Mengão vem segurando seu oponente no zero na vasta maioria de seus compromissos.

Palpite 3 - Atlético-GO x Flamengo - Atlético-GO não marcar: 2.27 na Betano.