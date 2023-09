Palpite Athletico-PR x Internacional - Campeonato Brasileiro - 21/9/23

Confira os melhores palpites para Athletico-PR x Internacional, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Tendo vencido sua primeira partida no Brasileirão com o Inter na rodada passada, Eduardo Coudet quer mais um triunfo para chegar em uma boa sequência para a semifinal da Libertadores.

Os donos da casa, porém, possuem outros planos, com o Furacão também vindo de vitória, tendo conquistado um dos seus grandes resultados no ano, ao derrotar o Flamengo fora de casa, por 3-0.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Athletico-PR 1.87 na Betano Chutes no alvo Agustin Canobbio um ou mais 1.60 na Betano Time não marcar gols Internacional para não marcar gols 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Furacão domina confronto em casa

O Athletico-PR só foi derrotado uma vez na Arena da Baixada neste Campeonato Brasileiro. Este retrospecto positivo em casa não é novidade, e o Inter conhece isso como poucos.

Se aproxima uma década desde que o Colorado venceu o Furacão em Curitiba pela última vez. O triunfo mais recente do Inter contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, ocorreu pelo Brasileirão em 2014, vencendo por 1-0.

Foram realizadas oito partidas em Curitiba desde aquela, com o Furacão vencendo cinco, além de três empates.

Palpite 1 - Athletico-PR x Internacional - Vitória do Athletico-PR: 1.87 na Betano.

Ponta uruguaio gera perigo frequente

O ponta do Athletico-PR recebeu mais uma convocação para a seleção uruguaia neste mês, premiando o seu desempenho recente pelo Furacão.

Apesar de não possuir números expressivos em contribuições para gol, Canobbio gera, sim, perigo, com uma certa frequência.

Em 17 partidas neste Brasileirão, sendo 11 como titular, Canobbio possui uma média de 0.9 chutes no alvo por jogo

Canobbio testa com uma certa frequência o goleiro adversário, tendo acertado o alvo seis vezes em seus últimos cinco jogos.

Palpite 2 - Athletico-PR x Internacional - (Chutes no alvo) Agustin Canobbio um ou mais: 1.60 na Betano.

Colorado cai muito fora do Beira-Rio

O Internacional espantou a sequência negativa no campeonato nacional, com uma vitória de virada contra o São Paulo na rodada passada.

Contudo, a sua campanha como visitante impõe pouco incômodo aos seus oponentes, tendo marcado apenas sete gols em 12 partidas como visitante.

Em suas duas partidas mais recentes fora de casa, pelo Brasileirão, o Internacional não marcou, ficando no empate com Goiás e Flamengo.

Palpite 3 - Athletico-PR x Internacional - Internacional para não marcar gols: 2.30 na Betano.