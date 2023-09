Palpite Athletico-PR x Atlético-MG

Confira palpites para apostar em Athletico-PR x Atlético-MG, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste duelo válido pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense, sétimo colocado, recebe o Atlético Mineiro, que está em nono. O duelo será realizado na Ligga Arena, no dia 2 de setembro (sábado).

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois times que almejam se aproximar do G4. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.00 na Betano Ambas as equipes marcam Sim/Não Sim 2.00 na Betano Jogador a marcar Vitor Roque a qualquer momento 2.80 na Betano

Temporada semelhante

Em 66 encontros registrados na história, o empate foi o resultado menos apresentado, tendo surgido apenas em doze jogos. O número de vitórias, no entanto, é dividido da seguinte forma: 30 triunfos para os mineiros e 24 para os paranaenses.

Porém, embora o histórico geral não demonstre que o empate seja algo viável, visto que aconteceu somente em 18% dos jogos, acreditamos nesse palpite. Isso porque as equipes vem apresentando, no geral, um nível de jogo similar.

Ambos foram campeões estaduais, ambos foram eliminados antes da semifinal da Copa do Brasil e Libertadores, e ambos tiveram mudanças no comando técnico no decorrer deste campeonato.

Palpite 1 - Athletico-PR x Atlético-MG - Empate: 3.00 na Betano.

Goleadores em campo

Levando em consideração que apenas três pontos separam essas duas equipes na tabela, esse pode ser considerado um jogo direto, visto que os dois almejam o mesmo: colar no G4.

Nesse sentido, é bastante provável que tenhamos duas equipes lutando com afinco pela vitória. Assim, é de se esperar uma partida movimentada, com ataques e defesas sendo acionados constantemente.

Ainda, vale destacar que alguns jogadores que compõem a lista de artilheiros estarão em campo representando essas equipes. Do lado dos donos da casa, Vitor Roque, vice-artilheiro com 10 gols, e do lado dos visitantes, Hulk e Paulinho, empatados na quarta posição com 7 gols cada.

Palpite 2 - Athletico-PR x Atlético-MG - Sim para ambos times marcam: 2.00 na Betano.

Vitor Roque marcou três gols nos últimos quatro jogos do Athletico-PR

Nas duas rodadas anteriores do Brasileirão, a jovem jóia do Furacão conseguiu anotar um gol em ambas as partidas. Marcou um contra o Fluminense no empate por 2 a 2, e antes disso contra o Goiás, no empate por 1 a 1.

Ainda, quando a equipe foi eliminada na Libertadores frente ao Bolívar, nas quartas de final, o jovem atacante havia deixado o gol dele na vitória dos paranaenses por 2 a 0.

Ao todo, Vitor Roque já anotou dez gols no Campeonato Brasileiro, se tornando o vice-artilheiro da competição. Atualmente, está atrás apenas de Tiquinho Soares (Botafogo), que marcou três gols a mais.

Palpite 3 - Athletico-PR x Atlético-MG - Vitor Roque marca a qualquer momento: 2.80 na Betano.