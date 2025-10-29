Palpite Arsenal x Brighton - Copa da Liga Inglesa - 29/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que o Arsenal, utilizando uma escalação com muitos jogadores reservas, vença por pouco o time relativamente forte do Brighton.

Melhores palpites para Arsenal x Brighton:

1x2: Arsenal, com odds de 1.45 na Betano ;

; BTTS (Ambos marcam): Sim, com odds de 1.75 na Betano ;

; Artilheiro a qualquer momento: Mikel Merino, com odds de 2.42 na Betano.

Previsão de placar: Arsenal 3-2 Brighton.

Nossa análise: momento das equipes

O Arsenal derrotou o Crystal Palace no Emirates Stadium pela Premier League. Mas não foi uma vitória decisiva, pois os visitantes quase empataram no final do jogo.

No entanto, a defesa dos Gunners foi forte, registrando mais um jogo sem sofrer gols nesta temporada. Eles sofreram apenas três gols em 13 jogos competitivos em todas as competições.

Mikel Arteta provavelmente fará uma rotação em seu elenco durante a semana, o que nos faz questionar se eles ainda podem ser resilientes na defesa.

O time do norte de Londres não vence a League Cup há muito tempo. Embora tenham chegado às semifinais na última temporada, foram eliminados pelo Newcastle. Esta é uma oportunidade para Arteta adicionar o troféu ao seu currículo.

No entanto, os anfitriões devem primeiro derrotar o Brighton & Hove Albion. Embora os Seagulls venham de uma pesada derrota por 4-2 contra o Manchester United, Fabian Hurzeler deve encorajar seus jogadores a se concentrarem em seu forte desempenho até agora.

O time costeiro já derrotou Oxford United e Barnsley, então deve estar confiante para passar pela quarta fase da competição.

Prováveis escalações de Arsenal x Brighton

Arsenal: Arrizabalaga, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Nørgaard, Eze, Nwaneri, Saka, Martinelli, Merino;

Brighton: Steele, Kadioglu, Coppola, Boscagli, Veltman, Baleba, Milner, Gomez, Welbeck, Watson, Tzimas.

O Brighton se recuperou

O time da casa provavelmente terá várias mudanças em relação ao time que venceu o Palace no fim de semana.

A profundidade do elenco do Arsenal será testada aqui, mas sua qualidade sugere que eles devem conseguir enfrentar o desafio.

Vale mencionar que uma escalação semelhante venceu o Port Vale por 2-0 na rodada anterior.

Os Gunners sofreram sua última derrota contra o Liverpool. Desde então, estão em uma sequência invicta de 10 jogos, incluindo sete vitórias consecutivas.

Já a sequência invicta de cinco jogos dos visitantes terminou no fim de semana, uma sequência que ocorreu entre duas derrotas.

Ambos os confrontos diretos na Premier League na última temporada terminaram em empate. No entanto, os Gunners venceram os dois encontros anteriores.

Os Seagulls foram adversários formidáveis para os londrinos no início desta década, mas parece que o time da casa virou a maré.

Palpite 1 para Arsenal x Brighton: 1x2: Arsenal, com odds de 1.45 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Brighton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mudanças na defesa podem causar problemas

Os visitantes podem aproveitar as grandes mudanças na linha defensiva do Arsenal. Isso será difícil porque o time de Mikel Arteta atualmente tem uma das defesas mais sólidas da Europa.

No entanto, o Brighton é o melhor time em termos de gols na Copa da Liga Inglesa. Eles marcaram seis em ambas as partidas, levando-os ao topo dos gráficos com uma dúzia de gols.

Os homens de Hurzeler viram ambos os times marcarem em quatro jogos consecutivos após sua vitória por 6-0 sobre o Barnsley.

Os visitantes sofreram sete gols em seus últimos quatro jogos, mas têm sido decentes no ataque.

Diego Gomez foi seu melhor jogador na última rodada, tendo marcado quatro naquela noite. Ele também é o artilheiro da competição e ameaçará a defesa da casa na noite de quarta-feira.

Palpite 2 para Arsenal x Brighton: BTTS: Sim, com odds de 1.75 na Betano.

O atacante substituto com ameaça aérea

Arteta provavelmente recorrerá a Mikel Merino para liderar a linha na noite de quarta-feira. Viktor Gyökeres será poupado, enquanto Kai Havertz ainda está fora por lesão.

Merino já mostrou que pode desempenhar bem como atacante para os Gunners.

O espanhol marcou sete gols na Premier League na última temporada e balançou as redes contra o Newcastle nesta temporada, com um duplo em compromissos internacionais.

Com a ameaça constante do Arsenal em jogadas de bola parada, o ex-jogador da Real Sociedad provavelmente encontrará o caminho do gol novamente.