Palpite Argentinos Juniors x Fluminense - Copa Libertadores - 1/8/23

Veja palpites para apostar no jogo em que o Fluminense viaja até Buenos Aires para enfrentar o Argentinos Juniors, na Libertadores.

Nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas:

Aposta Palpite Odd Chance dupla Argentinos Junior vence ou empate 1.36 na bet365 Metade com mais gols Segundo tempo 2.10 na bet365 Mais/menos escanteios Mais de 9 escanteios 2.67 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Argentinos Juniors ainda não perdeu em casa na Libertadores

O Fluminense segue vivo com seu sonho de vencer a sua primeira Libertadores. Porém, terá pela frente um duro confronto contra o Argentinos Juniors, que ainda não perdeu nenhum jogo como mandante nesta competição.

Em seus jogos em casa neste campeonato, o time argentino começou vencendo o Independiente del Valle por 1 a 0. Depois, empatou com o Corinthians em 0 a 0 e por fim venceu o Liverpool-URU por 2 a 1. O Fluminense, por sua vez, como visitante, venceu uma vez, 3 a 1 sobre o Sporting Cristal, e perdeu outros dois jogos. Suas derrotas foram para o The Strongest por 1 a 0 e depois para o River Plate, por 2 a 0.

O time brasileiro terminou na liderança da Chave D com 10 pontos, sendo o pior primeiro colocado de todos os grupos. Já o Argentinos Juniors terminou a primeira fase com um ponto a mais que o Fluminense. Apesar disso, terminou na segunda posição de sua chave, sendo assim o melhor segundo colocado. Por isso, esperamos um jogo extremamente equilibrado.

Palpite 1 - Argentino Juniors x Fluminense - Argentinos Juniors ou empate: 1.36 na bet365.

O segundo tempo foi o mais movimentado no último jogo dos dois times

No jogo mais recente do Fluminense, contra o Santos, na rodada anterior do Brasileirão, a equipe carioca venceu a partida por 1 a 0, com gol de Germán Cano no segundo tempo. Ou seja, a segunda etapa foi a que teve mais gols.

Já no jogo mais recente do Argentinos Juniors também foi assim. No Campeonato Argentino, a equipe perdeu sua última partida para o Estudiantes por 3 a 2, e desses cinco tentos, quatro foram marcados no segundo tempo.

Além disso, essas duas equipes já se encontraram em quatro oportunidades ao longo da história. Dessas, houveram 12 gols ao todo, e desses doze tentos anotados, sete deles foram marcados na etapa de conclusão da partida.

Palpite 2 - Argentinos Juniors x Fluminense - Segundo tempo metade com mais gols: 2.10 na bet365.

Jogos com o Flu costumam ter ao menos onze escanteios

Em jogos dessa magnitude, muitas finalizações costumam aparecer. E com as defesas bastante recuadas, pode gerar muitos escanteios. Para se ter uma ideia, no último jogo do Fluminense, diante do Santos, a equipe finalizou 15 vezes. Já o Argentinos Juniors finalizou 18 vezes em seu jogo mais recente.

Para reforçar esse palpite, vale ainda considerar que a média de tiros de canto em partidas envolvendo o Tricolor das Laranjeiras nessa Libertadores é de 11,3, já em jogos envolvendo o time argentino a média é de 9,3.

Além disso, o Fluminense, atualmente, aparece com uma média individual bem razoável de 6,1 escanteios por partida neste torneio continental. Do outro lado, o Argentinos Juniors já cobrou 32 escanteios em 6 jogos, o que soma até aqui a média de 5,3 por partida nessa competição.

Palpite 3 - Argentinos Juniors x Fluminense - Mais de 9 escanteios: 1.80 na bet365.