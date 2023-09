Palpite América-MG x Santos – Campeonato Brasileiro – 3/9/23

Confira os palpites para América-MG e Santos (Brasileirão), selecionados pelos especialistas em apostas.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o América Mineiro e o Santos, referente à rodada 22 do Brasileirão, este domingo.

Estes dois times estão na zona de rebaixamento e vão brigar pelos pontos para subirem na tabela. Assim, esperamos um jogo emotivo entre equipes com problemas.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do América-MG 2.20 na Betano Ambas equipes marcam Sim 1.87 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.18 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Brigar para não rebaixar

América Mineiro e Santos estão na zona de rebaixamento. Porém, isso ocorre com o Peixe após os critérios de desempate, pois o time está com os mesmos 21 pontos que o Bahia, que não está no Z-4.

O Coelho precisa reagir rapidamente, pois tem apenas 13 pontos. Ou seja, muito pouco mesmo com um jogo a menos, disputou apenas 20 rodadas.

Porém, tem a pior defesa do campeonato com 45 gols sofridos e vem de uma derrota por 3 a 1 contra o Fortaleza, na quinta-feira, jogo de volta dos quartas de final da Copa Sul-Americana.

Fabian Busto mostrou que a prioridade é tentar escapar do rebaixamento no Brasileirão, colocando vários reservas no gramado do Castelão.

Jogando em casa este domingo, o Coelho tem alguma vantagem contra o Santos, que vem registrando exibições fracas e deverá jogar mais na defensiva.

Assim, o nosso palpite vai para a vitória do time da casa.

Palpite 1 -América MG x Santos – América MG vence: 2,20 na Betano.

América e Santos sofrem muitos gols

Como já dissemos, o Coelho tem o pior registro defensivo do Brasileirão, mas o Peixe também enfrenta dificuldades neste quesito, com 34 gols sofridos em 21 jogos.

O time da casa terá que assumir o jogo e partir para cima dos visitantes, procurando a vitória quanto antes.

Como motivação, o América vem de uma vitória na rodada anterior contra o São Paulo, por 2-1.

Com dois times com problemas na defesa, o nosso palpite vai para que ambos consigam marcar.

Palpite 2 - América MG x Santos – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,87 na Betano.

Santos joga mal fora de casa

O Peixe é o segundo pior time jogando fora de casa. No total, soma apenas quatro pontos dos 30 que disputou como visitante – uma vitória, um empate e oito derrotas. Nessas partidas, marcou três gols e sofreu 19.

Diego Aguirre deverá tentar segurar o adversário no início da partida. Após equilibrar o jogo, deve reagir e tentar o gol.

Com o campeonato já no segundo turno, os times não podem esperar para tentarem somar pontos, em especial o Coelho.

Assim, o nosso palpite é que teremos mais de 2,5 gols, com ambos os times com gols marcados, pois os dois são vulneráveis na defesa.

Palpite 3 - América MG x Santos – Mais de 2,5 gols: 2,18 na Betano.